SCRWD organiseert eerste tuning event in Waregem: “Extreem tevreden met de opkomst van wagens”

Op zondag 2 juli vond in Waregem aan de Zuiderpromenade 51 het scrwd#1 tuning event plaats. De eerste editie, maar zeker niet de laatste. De organisatoren blikken tevreden terug op een geslaagd debuut en denken ook na over uitbreiding.

“De bedoeling van dit evenement is om iedereen samen te brengen en om een hechte groep te vormen tussen iedereen in de autowereld”, opent Bradley Vanneste (24) uit Stasegem die als SCRWD-lid mee het evenement in goede banen leidde. “En de autowereld is ook een hechte wereld. Iedereen zal altijd elkaar helpen waar mogelijk. We willen hen hier een toffe dag laten beleven met hun hobby. De autowereld is behoorlijk klein en wordt kleiner met de dag. Daarom wilden we graag tuning promoten én in een goed daglicht brengen. Want daar heerst er nog vaak een verkeerdelijk negatief beeld over. Bovendien steekt men enorm veel tijd en inspanning in deze hobby en het is leuk om dat werk eens geapprecieerd te zien.”

“Het is onze eerste editie en ik ben zeker en vast extreem tevreden met de opkomst, zowel naar hoeveelheid toe als het soort wagens die de revue passeerden. We kunnen zeer voldaan zijn over wat we allemaal hebben mogen ontvangen. Met ook onder meer Franse, Duitse, Nederlandse en Luxemburgse deelnemers waren er heel wat nationaliteiten aanwezig en kunnen we van een internationaal event spreken.”

Weldoordacht en met passie

“Zo’n tuning event verschilt niet veel van een ander event waar het om oldtimers gaat bijvoorbeeld. Enkel de auto is anders. Er is hier heel veel passie aanwezig, velen werken zelf aan hun auto en denken goed na over wat ze kopen en welke aanpassingen ze kiezen. We rijden veel met oldtimers en als je daarmee ergens aan een pomp staat, komen er veel vol bewondering en enthousiasme kijken en slaan ze een praatje. Maar als je een nieuwere auto hebt die getuned is, kijken ze al wat schuiner. Dat negatief beeld willen we kwijtraken.”

Behulpzame gemeenschap

Maar bij tuning draait het niet alleen om die unieke auto, maar ook om de mensen die van die community deel uitmaken. “We willen nog graag uitbreiden en zoveel mogelijk nationaliteiten samenbrengen”, laat Bradley weten. “We trekken ook nog naar Italië om daar onder meer de cultuur op te doen en vrienden te maken. Het gaat tenslotte ook om de mensen en niet enkel om de auto’s. Wat sommige mensen ervoor moeten doen om die auto te bekomen, heeft vaak een mooi verhaal erachter. Velen kennen elkaar dan ook in deze kleine hechte wereld en iedereen zal altijd helpen waar hij kan. De tuning wereld is een echte behulpzame gemeenschap.” (RV)