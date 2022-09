Scouts organiseren dagdisco op vrijdag 23 en zaterdag 24 september: “Elk uur doen we speciale acties”

Wie houdt van een gezellig feestje, kan op vrijdag 23 en zaterdag 24 september opnieuw afzakken naar de domeinen van de Watewy in Tielt, waar Scouts Olivier De Neckere een feestweekend houdt. Traditiegetrouw is de dagdisco weer van de partij, op zaterdag richten de Scouts zich eerder naar families en een iets ouder publiek.

De dagdisco is intussen een vaste traditie geworden de week na de startdag van de Tieltse scouts. “Aan het concept verandert er niets”, licht scoutsleidster Esther Vanacker (21) toe. “Er komen vanaf 14 uur dj’s optreden en elk uur doen we speciale acties waarbij je iets te drinken kan krijgen voor een laag prijsje.”

Onder meer Dobby btb Mattelin, DJ Ampère, Saxit, DJ Averix, DJ Deniero, DJ Ellyts en Dj justjeff btb DreyDrey staan op het programma. Die laatste twee zijn trouwens leiders van de scouts. Iedereen vanaf geboortejaar 2007 is welkom. “Om de schoolgaande jeugd gemakkelijker vanuit het centrum tot op het terrein van de Watewy te krijgen, voorzien we bovendien een shuttledienst”, geeft Esther nog mee.

We voorzien shuttledienst voor schoolgaande jeugd

Coverband

Op zaterdag wordt het feestje voortgezet, met vanaf 14 uur een zonnig terras met heel wat livemuziek. “Waar we ons op vrijdag richten tot jongeren vanaf 16 jaar, is de activiteit op zaterdag eerder gericht op de iets oudere bezoeker en de families”, legt Esther uit. “Ook dan kan er iets gedronken worden en is er muziek. Niet alleen komen er dj’s draaien, je kan er ook de coverband Cincloon aan het werk horen. Twee van onze scoutsleden vormen voor de gelegenheid ook Radio Boomerang. Ook nu mag je er enkel in vanaf geboortejaar 2007, trouwens.”

Praktisch

Tickets voor de dagdisco kosten 7 euro in voorverkoop, 8 euro aan de deur. Voor het terras op zaterdag betaal je 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de deur. Een combiticket voor het weekend kost 10 euro. Wie langskomt voor 15 uur komt er telkens gratis in. (LD)