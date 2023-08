Scouts en gidsen maken zich op voor hun jaarlijkse Fancy Fair

De scouts en de gidsen pakken van vrijdag 1 tot en met zondag 3 september met hun jaarlijkse fancyfair uit aan het Gaverkasteel. De festiviteiten krijgen dit keer een middeleeuws kleedje aangemeten.

Scouting Deerlijk stelt het opperbest. Het ledenaantal blijft op peil en een enthousiaste leidingploeg staat garant voor een gevarieerde werking. “De Fancy Fair is het hoogtepunt van Scouting Deerlijk”, verduidelijkt Margot Vandenbroucke, die samen met Ruth Sonneville als opbouwmeester fungeert. “De Fancy Fair is veel meer dan zomaar een evenement. Het is een viering van gemeenschap en samenzijn, een moment waarop we onze scoutsgeest laten schijnen en onze passie voor avontuur delen.”

“De Fancy Fair is al vele jaren een verankerde traditie binnen de leidinggroep van Scouting Deerlijk en ver daarbuiten. Het hoofddoel is om mensen te verbinden, vreugde te verspreiden en fondsen te genereren om de instandhouding van de lokalen te garanderen en de activiteiten van onze werking te ondersteunen. Doorheen de jaren is de Fancy Fair geëvolueerd tot het paradepaardje onder de scoutsevenementen in Zuid-West-Vlaanderen. Onze feestformule slaat nog altijd aan. Getuigen hiervan zijn de zowat 5.000 bezoekers die we elk jaar tijdens ons feestweekend mogen verwelkomen”

Middeleeuwen

“De fancyfair wordt jaarlijks rond een ander thema georganiseerd om het boeiend en verrassend te houden. Het thema komt vooral tot uiting in de creatieve bouwwerken die verspreid over het terrein gesjord staan. Wereldsteden als Parijs, Londen, New York maar ook Gent en Holland fungeerden al als thema. Maar we vonden ook al inspiratie bij Harry Potter, de indianen en – vorig jaar – de cinema, zeg maar FaFa@the movies.”

Dit keer staan ‘the middle ages’ centraal. De hele omgeving van het Gaverkasteel wordt in een middeleeuws kleedje gestoken. “We nemen de bezoekers mee naar een betoverende tijd van kastelen, harnassen en koninklijke banketten”, gaat Margot Vandenbroucke verder. “Onze bouwwerken zijn doordrenkt van het middeleeuwse thema en zijn volledig met de hand gebouwd met behulp van 8 km sjorpalen en 20 km sjortouw.”

Huzarenwerk

“Het opbouwproces begint met een palendag, waarbij we andere scoutsgroepen bezoeken om palen te verzamelen. Dit jaar hebben we een indrukwekkende hoeveelheid van 1.600 palen verzameld. Gedurende drie intensieve weken werken we met de leiding aan de opbouw van het palendorp. De imposante constructies veranderen het evenement in een echt spektakel voor het oog… we kunnen niet wachten om de reacties van ons trouw publiek te zien.”

Zoals voorgaande jaren wordt de Fancy Fair een heuse happening met een gevarieerd programma voor jong en minder jong. Na de kick-off met de bingoavond van woensdag gaan de scouts en gidsen er op vrijdag 1 september vanaf 19 uur weer tegenaan. Er zijn optredens van StatieHeld en Still Crazy. De after-party wordt van muziek voorzien door DJ San Cierso.

Ze Quaffeurz

“Zaterdag 2 september beginnen we eerder rustig met een openluchtbezinning. Vanaf 15.30 uur is er kinderanimatie en om 17 uur kan je deelnemen aan allerlei spelen: bierbakklimmen, kussengevecht, flessenwerpen… ’s Avonds is er fuif met DJ Lotto en DJ Bicep. Ook zondag 3 september is er van alles te beleven. Na het aperitiefconcert dat wordt opgeluisterd door Ze Quaffeurz, een bonte verzameling blazers, kan men aanschuiven voor een feestelijk maal. Het hele weekend is er zoals gewoonlijk een divers aanbod drankjes en versnaperingen.”

“Om 23 uur wordt de omzet bekend gemaakt en wordt er op het succes geklonken met een gratis vat. We zijn er helemaal klaar voor. Ons doel is simpel: een glimlach toveren op de gezichten van jong en oud, nieuwe vriendschappen smeden en herinneringen creëren die een leven lang meegaan. Nu nog hopen op een ruggensteuntje van de weergoden en het wordt weer een onvergetelijke Fancy Fair.” (DRD)