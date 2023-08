Schrijf je in voor zomereditie van Design Drinks & Talks: “Er is nood aan ontmoeting in de regio”

Donderdagavond in Hangar K blikt Designregio Kortrijk met enkele ontwerpers vooruit naar WONDER Creativity Festival. Het evenement loopt van 19 tot 22.30 uur. “De tickets kosten 15 euro, maar dat is drankjes inclusief dus in principe betaal je daarvoor”, zegt projectmanager Lisa Declercq.

Design Drinks & Talks is toe aan haar vijfde editie. Designregio Kortrijk nodigt telkens drie inspirerende (vaak jonge) ontwerpers uit voor een korte talk. Daarna voorzien ze tijd voor een babbel met drankjes.

“Met Design Drinks & Talks willen we onze creatieve community op regelmatige basis samenbrengen voor netwerking en inspiratie, op een informele manier. Inspirerende get-togethers voor creatives en geïnteresseerden”, legt Lisa uit. “We zijn ermee begonnen na corona vorig jaar omdat we merkten dat er veel nood was aan een moment waarop ontwerpers elkaar konden ontmoeten hier in de regio.” Ditmaal koos de organisatie voor drie ontwerpers die allen iets tonen op WONDER. Ze blikken vooruit op het festival en spreken over hun eigen werk en inzichten. Iedere talk duurt maximum 15 minuten.

Drie inspirerende ontwerpers

“Multidisciplinary designer Timon Mattelaer over Belgian Design Pavilion, een gecureerde collectieve tentoonstelling die de essentie van Belgisch design toont en hoe dit zich verhoudt tot zijn eigen ontwerppraktijk. De tweede ontwerper is sociaal psycholoog Bram Boris Van Acker over ‘A hearth full of changes’ en hoe de wetenschappelijke basis van zijn ontwerpen voor gedragsverandering een interessante invalshoek kan bieden. Product designer en kunstenaar Yani Vandenbrande vertelt over Cabaret voltaire anno 23, een collectief met designers uit verschillende contexten op zoek naar antwoorden en een breder inzicht in haar eigen werk”, aldus Lisa.

Tickets zijn te verkrijgen via deze link.