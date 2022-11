Schotse metalband Alestorm, BRUTUS en STAKE komen naar 15e editie van Alcatraz

Het zijn hoogdagen voor de Belgische metalfans. Nadat Graspop gisteren met meer dan honderd namen op de proppen kwam, voegt Alcatraz vandaag ook 34 nieuwe namen toe aan de affiche. Onder hen de wereldberoemde metalband Alestorm en talent van eigen bodem met STAKE en Brutus. De 15e editie van Alcatraz vindt plaats van 11 tot en met 13 augustus op de Lange Munte.

Alcatraz Hard Rock & Metal Festival staat al jaar en dag geboekstaafd als hét festival voor Metal- en Rockliefhebbers in West-Vlaanderen. Het tweede weekend van augustus staat, samen met dat ander “metalwalhalla” Graspop, dan ook met rood aangestipt in de agenda van iedere metalfan. Voor deze 15e en jubileumeditie haalt de organisatie alles uit de kast. Het pakt uit met een line-up tot de nok gevuld met ronkende namen. Zo slaagde het om de wereldberoemde metalband Alestorm naar Kortrijk te halen en pakt het uit met namen in in elk nichegenre van de metal.

Ook STAKE, BRUTUS, Godflesh, Prong, Killswitch Engage, Sacred Reich en KING 810 prijken op de affiche. En de festivalgangers kunnen verder watertanden: volgens de organisatie volgen nog zeker drie headliners. Tickets voor het festival zijn te koop via de website: https://www.alcatraz.be/nl/index. Voor drie dagen betaal je 199 euro. De voorlopige line-up is ook terug te vinden op de website.