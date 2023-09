Schippersweekend scoort ook op tweede dag

Tropische temperaturen, een ijzersterke organisatie en een internationale affiche? Dag 2 van het Schippersweekend overtrof opnieuw alle verwachtingen en zorgde voor een ongeziene sfeer op het festivalterrein.

Hoewel de organisatie ondertussen al kan terugblikken op een vingerlikkend palmares, blijven ze trouw aan het idee dat lokale artiesten er ook een kans krijgen. Tijdens deze 38ste editie was het niet anders want het podium werd geopend door Triple A. De band, waarvan de leden uit Rekkem afkomstig zijn, kon de zintuigen op het grasplein meteen op scherp zetten. Met de trommelvliezen die nog aan het nazinderen waren, was het dan de beurt aan The Hickey Underworld. De ooit winnaars van de Humo Rock Rally besloten in 2016 om er de stekker uit te trekken, tot groot verdriet van hun schare fans. Toch kruipt het muzikale bloed waar het niet gaan kan en het viertal besloot om hun gitaren opnieuw om hun nek te snoeren. Het resultaat hoefde niet lang op zich te laten wachten: een uitgelaten festivalweide schreeuwde de rockband tot nieuwe hoogtes.

Terwijl de zon aan de horizon verdween, waren alle bezoekers er dan ook van overtuigd dat de tropische hitte stilaan zou gaan verdwijnen. De organisatie van Het Schippersweekend nam ook op zaterdag geen enkel risico en het hitteplan bleef van kracht. Wie dan weer dacht dat het daarom op het gras minder warm zou worden, was eraan voor de moeite. De topact van de avond, Omar Souleyman, zorgde er met zijn Syrische mix van traditionele teksten en elektronische beats voor dat de zwoele temperaturen op Hoeve Delaere aangehouden bleven.

De afsluit van de main stage was dan weer voorbehouden voor de mannen van Stake. De menigte maakte zich klaar voor een stevige sessie en werd op haar wenken bedient. De snaren van Brent Vanneste en de zijnen veroorzaakten een ware schokgolf die tot in de kleinste uithoeken van Lauwe te voelen was. Brutale gitaren, daverende drumsessies en een brulboei zonder gelijke? Hoewel de site van Hoeve Delaere doorheen het jaar een speeltuin voor de allerkleinsten is, werd deze zaterdag de broedplaats van een heuse moshpit, compleet met crowdsurfers die zich lieten meeslepen door de klassiekers van deze oerbelgische band.

