Schilderijen van Bram (30) uit Bissegem komen samen in nieuw boek: “Ik wil dat mijn werken met elkaar praten”

Nog tot zaterdag 20 januari kan je de tentoonstelling ‘Burrowers, Climbers, Crawlers’ van de Kortrijkse kunstenaar Bram Demunter bezichtigen in de Tim Van Laere Gallery in Antwerpen. Sinds kort is er ook een boek van uit: een 232 pagina’s tellende hardcover die zijn werken bundelt met tekstbijdragen van Till-Holger Borchert, Tom Van Laere en Bram zelf. Het boek geeft een inkijk in zijn bruisende oeuvre en vernieuwende beeldtaal van kleur, vorm en betekenis.

Vader Lieven nam kleine Bram bijna wekelijks mee naar exposities en musea. Daar kwam hij voor het eerst in contact met kunst en lieten schilders zoals James Ensor en Georg Baselitz een grote indruk na, net zoals voor velen een eerste muziekoptreden blijft plakken. “Toen mijn papa en ik in Noord-Frankrijk een hele week samen wandelden, bezochten we alle musea. Ik vond het als kind fascinerend om rond te lopen door verschillende museumkamers en per ruimte te springen door eeuwen aan kunst. Heel de wereld in één gebouw waarbij ik linken maakte tussen de werken. Toen ik de schedels van Ensor voor het eerst zag, ging er een nieuwe wereld voor mij open. Ik zocht dan bijvoorbeeld ook naar schedels in andere schilderijen uit een andere cultuur, tijd en context.”

Niet meer gestopt

Bram maakte er zijn hobby van alles na te tekenen. “Ik probeerde het allemaal, van werken die 3.000 jaar oud waren tot hedendaags. Ik maakte geen onderscheid tussen de kunstenaars. Ik vond alles interessant. In de academie nam ik het penseel voor het eerst op en ben sindsdien niet meer gestopt met schilderen. Het werd mijn passie. Vroeger dacht ik timmerman te worden – maar dat zou niet gelukt zijn, ik ben heel onhandig (lacht) – en had er nooit bij stilgestaan dat schilderkunst een optie was. Het was een gok, maar mijn ouders stonden erachter”, vertelt Bram.

Burrowers, Climbers, Crawlers is de tweede show van Bram Demunter bij Tim Van Laere Gallery. “Het zijn werken die ik tegelijkertijd heb gemaakt. Ze hebben lange tijd bij elkaar gestaan en zijn samen blijven transformeren. Er zijn enkele grote formaten bij, maar tijdens het werken voelen de hele kleine werken aan alsof ze één geheel vormen met de grote. De werken moeten met elkaar communiceren. Soms loop ik met een groot penseel door het atelier en beslis ik op elk werk op dezelfde plaats een klodder blauw te smeren. Ik denk dat je dat voelt in de show.”

Automatische piloot

De vloer van het atelier van Bram ligt bezaaid met duizenden boeken en prenten. “Als ik schilder, vergeet ik waar mijn werk over gaat, tijdens het rondwandelen in het atelier dwaalt mijn blik over de beelden en komen deze vanzelf in het werk. Ik probeer meer en meer vanuit de herinnering te denken, een soort automatische piloot die vele bronnen in één werk probeert te her-verbeelden. Ik lees korte stukjes tekst over om het even wat, maar wat blijft kleven zijn vrij universele ideeën. In deze show is dat denk ik vooral het idee van een berg. Een soort onderzoek naar de natuur op zich. Voor het boek heb ik een lange encyclopedische lijst gemaakt waarin ik alle mogelijke religieuze, wetenschappelijke kunsthistorische of literaire vermeldingen van bomen, bergen, grotten en eilanden noteer. Er zijn zoveel ideeën en verhalen over bergen dat dat op zich iets vertelt over onze relatie met de natuur.”

Bram heeft altijd in eenzelfde soort stijl geschilderd: met veel detail, verschillende personages en werelden waarbij hij veel verwijzingen in zijn werk steekt. “De figuren in deze werken zijn steeds dezelfde mensen in andere situaties, ze gaan een subject bekijken en bespreken. Een beetje zoals het koor in de Griekse tragedie, een soort ideale toeschouwer, een beschouwer die verwonderd meeleeft met het gebeuren. Ze kijken naar de natuur of een hoofdpersonage. In deze show is dat vaak een in het wit geklede reiziger. Ik ben altijd aangetrokken geweest tot het idee van de wereldverzakking, de woudkluizenaar of een figuur als Simeon de Styliet. Ze lijken een verpersoonlijking van de natuur.”

Het boek van Bram Demunter – een sluitstuk van de afgelopen vijf jaar – is voor 59 euro verkrijgbaar op de site van Hannibal Books.