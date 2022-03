‘Scherp Gesteld’ gaat van start in Bulskampveld

Provinciedomein Bulskampveld mag als eerste de reizende foto-expo ‘Scherp Gesteld’ ontvangen. Er worden 15 winnende foto’s voorgesteld van de 875 foto’s waarop zo’n 2.242 stemmen binnen kwamen.

Vorige zomer organiseerde de provincie West-Vlaanderen een fotowedstrijd waarbij inwoners foto’s uit de provinciedomeinen konden indienen. “Die moesten binnen één van de vijf thema’s passen”, duidt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Zo hadden we een categorie ‘Uit-leven’, waarbij kinderen spelen of volwassenen wandelen of fietsen in het domein, een foto van een van de georganiseerde activiteiten onder de noemer ‘Mo how zeg’, een foto van een van de bezoekerscentra onder de categorie ‘Centrum Centraal’ en tenslotte een foto in de categorie ‘Natuur en top’ van fauna en flora en/of een foto van een favoriete locatie.

Acht provinciedomeinen

Na een selectie door de jury kon het brede publiek op de inzendingen stemmen. Uit de vijf thema’s werden steeds drie winnaars gekozen, die een cadeaubon van Vlaanderen Vakantieland kregen. Hun foto kreeg daarbovenop een plaatsje in de fototentoonstelling.” Deze expo reist gedurende het jaar langs acht verschillende provinciedomeinen. “De tentoonstelling in Bulskampveld loopt nog tot 17 april 2022”, geeft Jurgen Vanlerberghe mee. “Daarna komt Ardooie tot 6 juni aan de beurt, gevolgd door het bezoekerscentrum De Blankaart in Diksmuide tot 19 juli, provinciedomein Palingbeek in Ieper tot 28 augustus, dan Duinpanne tot 6 oktober en De Gavers in Harelbeke tot 27 november.”

“In 2023 trekken we nog naar het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist van 6 februari tot 5 maart en we eindigen in provinciedomein Atlantikwall Raversyde tot 16 april 2023. Met deze tentoonstellingen hopen we als Provincie de ‘goesting’ aan te wakkeren om de provinciedomeinen te ontdekken”, besluit de gedeputeerde. Alle provinciedomeinen zijn steeds toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. (Regi)