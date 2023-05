Schepen van Evenementen Kelly Detavernier geeft gratis vat in ’t Straatje en ‘verdwijnt’ dan voor het weekend

Stad Kortrijk maakt zich op voor het jaarlijkse hoogtepunt: Sinksenfeesten. Dit jaar dompelt het stadsfestival zich onder in het thema ‘The Far West’. Kelly Detavernier, schepen van Evenementen, trakteert de inwoners van Kortrijk en alle festivalgangers op een unieke ‘Pre-Sinksen’.

Op donderdagavond 25 mei om 20 uur zal een deugddoend verfrissend vat worden aangeslagen aan de langste toog in de Burgemeester Reynaerstraat. “Daarnaast is er ook nog een leuke actie! Wie me dit weekend tegen het lijf loopt op Sinksen, trakteer ik ook nog eens op een gratis pintje.”

Het belooft nu al spannend te worden want Detavernier zal na die avond mysterieus verdwijnen. Wie ze tijdens het Sinksenweekend vindt en begroet met ‘Howdy Ho, Kelly’, wordt beloond met een pintje. Gedurende het hele weekend kunnen festivalgangers deelnemen aan een unieke zoektocht naar de vermiste schepen.