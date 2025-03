Schepen opent kunsttentoonstelling kleuters

Vrijdag 21 februari vierden de kleuters van basisschool Sint-Lodewijkscollege (Zandstraat) feest, want die dag knipte schepen van Cultuur Nico Blontrock het lint door van de grote kunsttentoonstelling met werkjes die ze zelf maakten. De voorbije weken werden ze immers ondergedompeld in de wereld van de kunst. Ze leerden kunstwerken bekijken en creëren en maakten kennis met verschillende technieken. Er kwamen ook verschillende kunstenaars op bezoek met wie ze samen kunstwerkjes maakten. Ook de kinderen van enkele klassen van de lagere school namen deel aan het project. Deze samenwerking resulteerde in enkele mooie creaties. Na de opening waren de ouders welkom om de kunstwerken van de kinderen, die op een originele en aantrekkelijke manier tentoongesteld werden, te bewonderen. (PDC/foto PDC)