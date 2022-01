Schepen Jonas Bel blikt tevreden terug op kerstactiviteiten in Veurne: “Gezellige en warme sfeer”

Voor het tweede jaar op rij moest Stad Veurne de kerstactiviteiten aanpassen zodat alle bezoekers op een coronaveilige manier de kerstsfeer konden opsnuiven. Toch blikt Jonas Bel, de kers(t)-verse schepen van Cultuur en Toerisme, tevreden terug op de kerstperiode.

Voor Jonas Bel horen de kerstactiviteiten op en rond de Grote Markt traditioneel bij Veurne, maar sinds hij in september de schepensjerp van collega Celine Mouton heeft overgenomen als schepen van Cultuur en Toerisme is hij mee verantwoordelijk voor de activiteiten die bijdragen aan de warme Veurnse kerstsfeer.

“De kerstmarkt bestond deze keer vooral uit de Eisbar met de ijspiste, een aangepast kerstbos en het Huis van de Kerstslaper”, zegt Jonas. “Het kerstbos en het thema rond de Kerstslaper waren geïnspireerd op onze kerstactiviteiten van vorig jaar. Toen leidde het verhaal van de Veurnse Kerstslaper de bezoekers langs een traject van 2 kilometer door het centrum van Veurne. Onno Van Gelder Jr. schreef het verhaal van Firmin Dorbien en Roland De Winter illustreerde het met 14 sfeervolle panelen.”

“Onno breide een vervolg aan het verhaal met zijn gloednieuwe boek De Kerst Slaper en dat paste prima in ons kerstprogramma. Het plan voor het huidige principe van de Eisbar en de ijspiste werd al uitgetekend na de winter van 2019-2020, nog voor er sprake was van corona. Uiteraard moesten we ‘groen licht’ afwachten van de hogere overheid over wat wel en niet zou mogen doorgaan. We hadden al op kleinere schaal rekening gehouden met bepaalde beperkingen.”

Warme kerstsfeer

Grote wijzigingen waren niet nodig. De aanpassingen die dienden te gebeuren, lagen in het verlengde van de federale maatregelen, zoals de horecaregels voor de Eisbar, mondmaskerplicht in Huis van de Kerstslaper… “Hoofdzaak was dat we de mensen vooral een gezellige en warme kerstsfeer wilden laten beleven, maar de ene geniet meer van het kerstbos, voor de andere hoort de ijspiste erbij, muzikale kerstomkadering of een drankje in de Eisbar… Persoonlijk vond ik de gezelligheid van het Huis van de Kerstslaper écht wel een meerwaarde voor Veurne.”

“Deze activiteit was nieuw en sloot perfect aan bij het het boek van Onno Van Gelder Jr. die een aantal keer voorleessessies heeft georganiseerd in het Landhuis dat voor de gelegenheid was ingericht als de woning van het hoofdpersonage, helemaal ondergedompeld in kerstsfeer. Helaas hebben we door de stijging van het aantal coronabesmettingen en volgens het advies van de overheid opnieuw de nieuwjaarsreceptie moeten annuleren.”

“Door de geldende maatregelen moesten we opnieuw onze contacten beperken. Daardoor hebben we minder mensen gezien en konden we niet napraten in die typische kerstsfeer of de sfeer van de nieuwjaarsreceptie zoals andere jaren”, vervolgt Jonas.

“Toch heb ik de indruk dat de evenementen zoals ze dit jaar zijn doorgegaan in het algemeen positief zijn ontvangen. De nabespreking van de activiteiten, met alle pro’s en contra’s, moeten we nog maken, in functie van de toekomst. Uiteraard zou iedereen het leuker hebben gevonden om de kerstperiode zonder zorgen en coronaloos te beleven. In het huidige concept waren er ook geen kerstchalets meer voorzien maar konden verenigingen wel binnen de Eisbar een activiteit organiseren.”

Handelaars

Jonas geeft nog mee dat er zo’n 3.000 bezoekers zijn langsgekomen in het Huis van de Kerstslaper en besluit: “Ik dank de vele handelaars die hun zaak in die kerstsfeer versieren en hoop vooral dat iedereen gezond blijft en dat de volgende edities zonder beperkingen doorgaan!”

(MV)