SBC On Stage wordt totaalspektakel vol passie en jong talent in theaterzaal City

Op donderdag 27 en vrijdag 28 februari barstte theaterzaal City Nieuwpoort uit haar voegen. Leerlingen en leerkrachten uit het Sint-Bernarduscollege sloegen er de handen in elkaar voor ‘SBC On Stage’, een indrukwekkend totaalspektakel vol dans, muziek, toneel en zoveel meer. Drie voorstellingen lang wisten de deelnemers het publiek te betoveren met hun energie en creativiteit. Van ontroerende muzikale acts tot bruisende dansnummers en meeslepend theater: de show bood voor elk wat wils. De harmonie tussen leerlingen en leerkrachten zorgde voor een unieke dynamiek op het podium, wat de magie van het spektakel alleen maar versterkte. Het publiek liet zich volledig meeslepen en beloonde de artiesten met luide ovaties. “Je voelt de passie en het plezier stralen van het podium”, aldus een toeschouwer. Ook de deelnemers kijken tevreden terug. “Het was een geweldige ervaring om samen iets moois te creëren”, vertelt een leerling. “De voorbereiding vergde veel werk, maar het was het allemaal waard.”

Met ‘SBC On Stage’ bewees het Sint-Bernarduscollege opnieuw dat talent en teamspirit hand in hand gaan. De indrukwekkende prestaties en het warme publiek maakten van deze editie een onvergetelijk succes. (foto PG)