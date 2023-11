SASK Roeselare valt buurland aan en wint de Cultuurtrofee

De cultuurtrofee gaat dit jaar naar het Projectatelier van de SASK Roeselare. Met de Speciale Operation Artistique vielen ze in mei het Franse grensdorp Saint-Jans-Cappel aan. “We wilden onze verontwaardiging over de broedermoord door de Russen in Oekraïne op een kunstvolle wijze uiten”, klonk het.

De Cultuurtrofee 2023 werd uitgereikt aan het Projectatelier van de SASK, de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten. In het vroege voorjaar genoten leerkrachten en leerlingen van een terrasje in het Noord-Franse Saint-Jans-Cappel. Tijdens de gesprekken borrelde de verontwaardiging op over de inval van de Russen in Oekraïne.

“Een echte broedermoord”, vertelde leerkracht Herbert Vandendriessche toen. “Je zou het kunnen vergelijken met de inval van Vlamingen in Frans-Vlaanderen. Spontaan groeide het idee om effectief onze broeders in Noord-Frankrijk aan te vallen, maar dan op een artistieke, kleurrijke en positieve manier.”

Tijdens het pinksterweekend installeerden leerkrachten en leerlingen bij valavond en ’s nachts 35 kunstwerken in het kleine dorp. De inwoners werden totaal verrast door deze culturele inval. Enkel de veiligheidsdiensten en de burgemeester waren op de hoogte en werkten in het geheim enthousiast mee.

bruggenbouwer

“35 actoren met hun eigen project die samen toch als eenheid naar buiten kwamen, letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdend. Dat deze inval een vervolg krijgt in het voorjaar van 2024, waarbij de Fransen dit keer Roeselare aanvallen, is een extra reden om dit project als bruggenbouwer in een sterk veranderende wereld de Cultuurtrofee te geven”, klonk het uit de mond van de jury.

Veertien andere cultuurwerkers kregen het Ereteken voor Cultuurverdienste 2023 voor hun jarenlange inzet. Het zijn Alex Vyncke, André Vandendriessche, Ann Dhaenens, Christie Claeys, Diederik Vanhoutte, Eddy Brouckaert, Els Beernaert, Geert Hoedt, Geert Monteyne, John Huvaere, Koen Cossaert, Luc Denoo, Lynn Raes en Nicole Stragier.

Rasverteller

De Lifetime Achievement nominatie ging naar Romaan Decommere, de erevoorzitter van de Koninklijke Toneelgilde Volksveredeling. Velen kennen Romaan ook als een rasechte verteller en een welkome gast op vele vertelavonden.

(BCR)