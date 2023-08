Sarah en Nele willen Kortrijks uitgaansleven nieuw leven inblazen met ‘GANK’: “Moeten nog al te vaak uitwijken”

“‘T is gank”, de bekende West-Vlaamse uitspraak krijgt vanaf deze zaterdag een nieuwe betekenis. Onder die noemer willen vriendinnen Sarah Bossuyt (25) en Nele Hanssens (25) een frisse wind doen waaien door het Kortrijkse uitgaansleven. Dit weekend staan ze voor hun vuurdoop met de eerste editie van ‘GANK’ op het dak van De Kreun.

Tijdens de begindagen van deze zomer stampten Sarah en Nele samen hun evenementenbureau ‘Open Minded Events’ uit de grond. Met hun evenementen, die ze organiseren in bijberoep, willen ze de Kortrijkse uitgaansscene door elkaar schudden. “We willen écht inzetten op ‘open minded events’, op onze evenementen staat gelijkheid centraal en kan iedereen zijn wie ze écht willen zijn, daar willen wij voor zorgen. We merken zelf dat er nog te weinig van die evenementen zijn in onze streek en je nog al te vaak moet uitwijken richting Antwerpen en Gent”, legt Sarah uit. Alle evenementen die ze organiseren krijgen de naam ‘GANK’, een knipoog naar de bekende West-Vlaamse uitspraak.

talent van eigen bodem

De eerste editie van ‘GANK’ staat deze zaterdag 26 augustus op de agenda. Op het dak van De Kreun hopen Sarah en Nele in totaal een 150-tal feestvierders samen te brengen. “Er is plek voor net geen 200 man, dus met 150 zijn we zeker al tevreden”, legt Sarah uit. Qua muziek zetten ze bij ‘Open Minded Events’ resoluut in op talent van eigen bodem, van de Gullegemse DJ Ronny J over Kortrijkzaan DJ White Chocolate tot dj Lady M. Sarah en Nele kijken zelf alvast reikhalzend uit naar zaterdag om 15 uur, wanneer de eerste editie van ‘GANK’ op gang wordt getrapt. “Er zal heel wat stress van ons afglijden, maar we hopen dat we toch wat kunnen genieten. En we hopen natuurlijk dat iedereen zich keihard amuseert en zich deze eerste editie nog lang herinnert”, zeggen ze in koor. Rond 22 uur loopt het feestje op het dak van De Kreun op zijn einde, maar kunnen feestvierders nog verleggen naar café Patron.

Er zijn nog tickets te verkrijgen via ‘GANK OPEN AIR’ op Facebook.