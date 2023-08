Sarah en Midas lanceren Disco Frisco in Dranouter: “Dezelfde muziek -en ijsjessmaak”

Tijdens Festival Dranouter is er ook in het dorp een groot volksfeest. In ‘t Oud Kerverijtje lanceerden Midas Debruyne en zijn vriendin Sarah Van Rymenant hun concept Disco Frisco. Een combinatie van discomuziek met de verkoop van ijsjes. “We willen dit nu verder verfijnen, Dranouter vormde onze try-out”, vertelt Midas enthousiast.

Midas Debruyne (27) en Sarah Van Rymenant (30) wonen in Ieper en hebben een gemeenschappelijke passie voor discomuziek. “We wilden dit overbrengen naar andere mensen en kwamen al vlug op de naam Disco Frisco”, vertelt Midas, die al een hele tijd actief is als dj.

Raketijsjes

“Daarrond bouwden we dan ons concept waarbij we muziek en ijsjes combineren. Ik hou bijvoorbeeld van Purple Disco Machine, terwijl Sarah haar favoriete plaat Keep The Fire Burning van Gwen McRae is.”

“Midas zorgt voor de muziek en ik hou me bezig met het friscogedeelte”, zegt Sarah. “We bieden dus een totaalconcept aan. Ons favoriet ijsje? De raketijsjes!”

Try-out

De try-out in ‘t Oud Kerverijtje zaterdag is voor herhaling vatbaar. “Het kon hier niet mislopen. We werden omringd door onze vrienden en hier hangt steeds een topsfeer. Ik kom hier al negen jaar naar het festival, terwijl het voor Sarah haar tweede jaar is. Ze is afkomstig van Mechelen, maar ze voelt zich hier helemaal thuis”, aldus nog Midas.

Verder verfijnen

“De bedoeling is nu om dit concept verder te verfijnen en met Disco Frisco naar andere festivals en feesten te trekken. We hebben steeds hetzelfde doel voor ogen: mensen blij maken met muziek en ijsjes”, besluit Sarah.