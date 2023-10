Samana houdt jaarlijks herfstfeest

Op zaterdag 7 en zondag 8 oktober viert Samana Desselgem in OC Coorenaar zijn ‘heerlijk herfstfeest’.

“Dit is voor iedereen, lid of niet van Samana”, vertelt voorzitter Danny Sameyn. “Mensen die nog geen lid zijn kunnen kennismaken met ons met een koffie, pintje, pannenkoek en een belegde boterham. Dit moet een gezellig samenzijn worden waar iedereen kan kennis maken met elkaar. ‘s Avonds is er een Breugelbordje met een heel grote tombola die mee geld in het laadje moet brengen. Op zondagvoormiddag is er een misviering voor chronisch zieken.”

“We zijn ook nog op zoek naar vrijwilligers om in ons bestuur te komen. Een maandelijkse vergadering staat op het programma. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom.”