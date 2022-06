Sam Gooris komt naar kermis: “We wilden eens zot doen”

Feestcomité Haringe pakt in juni uit met Haringe Kerremesse. Het wordt een vierdaagse, op zondag 5 juni, vrijdag 10 juni, zaterdag 11 juni en zondag 12 juni. Een kermisquiz, caféspelen en een optreden van Sam Gooris staan op het programma.

“Haringe Kerremesse wordt al heel veel jaren georganiseerd. De barbecue en de kermiskwis zijn vaste waarden. De optredens op zondag hebben wij voor de eerste keer georganiseerd in 2019 en daarna een jaar moeten overslaan door corona. Vorig jaar zaten we nog met heel wat coronabeperkingen. Tafels van 10 personen, mondmaskers…”, zegt Annouschka Spruytte, in naam van het feestcomité Haringe. “Gezien wij geen dorpsplein hebben, organiseren wij onze kermis op straat. Tussen de kerk en café le Cadran wordt de straat afgesloten. Zo kunnen de kinderen vrij en veilig rondlopen.”

Caféspelen

Op zondag 5 juni is er ‘s middags een barbecue in de Levaard ten voordele van de kermis en het Sint-Maartensfeest. Afhaal is ook mogelijk. Er wordt gevraagd om vooraf in te schrijven en dat kan via de leden van het feestcomité of de QR-code op de Facebookpagina ‘Feestcomité Haringe’. “Op vrijdag 10 juni is er onze kermiskwis met groepjes van 4 tot 6 personen en op zaterdag 11 juni is er koers door Haringe sportief. Daarna zijn er caféspelen in de drie cafés. Op zondag 12 juni is er ’s morgens een aperitiefconcert met accordeonist Marino Punk. In de namiddag komt de Mini Maxi Band spelen en om 19 uur staat Sam Gooris op ons podium. Hoe zijn wij bij Sam Gooris terecht gekomen? We wilden eens zot doen en een grote naam op onze affiche zetten. Hij kan goed ambiance brengen en is qua prijs doenbaar.”

Goocheltrucs

Voor de allerkleinsten is er een springkasteel en grime voorzien. Ballonino komt goocheltrucjes doen en maakt ballonnen voor de kinderen. Er is ook een friet- en oliebollenkraam. “Een schietkraam en eendjeskraam was ook voorzien, maar deze hebben afgezegd. Dit stond al maanden vast. Het is jammer dat afzeggen zomaar kan. We zochten nog iemand anders, maar niemand is nog vrij of ze willen niet komen omdat het niet genoeg opbrengt. In kleine dorpen wordt het echt moeilijk om nog kermiskramen te krijgen.”