Sam en Tore op slotconcert Apero con Fuoco in Tielt

Op zondag 24 april vindt het laatste concert plaats in de reeks van Apero con Fuoco. Traditioneel staan dan laureaten van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord in de schijnwerpers. Dat is Sam Hinnekens op de drums en Tore Snauwaert op bas.

Sam en Tore zijn allebei laureaten aan de Tieltse Academie, maar gingen zich nadien nog verder verdiepen in de muziek.

Nadat de Wingense Sam Hinnekens (24) alle jaren aan de academie had doorlopen, trok hij naar het conservatorium van Gent om er een opleiding jazz drums te gaan volgen. “Al tijdens mijn jaren in Tielt groeide de liefde voor jazz. De eerste jaren bestudeerde ik vooral traditionele jazz, maar later is er de liefde voor het improviseren ontstaan”, vertelt hij.

“Door in contact te komen met muziek die een mix is tussen jazz, hiphop, funk of groove in de bredere zin, waarbij er steeds ruimte is voor het improviseren, is er een hele wereld open gegaan waarin ik mij volledig thuis voel.”

Mix aan stijlen

Tore Snauwaert (25) uit Tielt startte zijn muzikale opleiding in Tielt in de celloklas van Nicole De Rudder en Lode Vercampt, om later richting de JPR basklas bij Koen Kimpe en Dominik Phyfferoen te trekken. Ook hij volgde les aan het conservatorium van Gent, en studeert er dit jaar af. “Ik trok voor Erasmus naar Istanbul”, vertelt hij. “Daar is mijn interesse voor Oosterse invloeden als kwarttonaliteit en ‘makam’ nog verder gegroeid.”

Onder de noemer Sam & Tore Invite brengt het duo een grote mix van stijlen waarin vreemde maatsoorten en groove hand in hand gaan met improvisatie en Oosterse invloeden. De twee laten zich begeleiden door muzikanten uit verschillende achtergronden.

Praktisch

Het slotconcert vindt plaats in het Cultuurcentrum Gildhof in Tielt en dat op zondag 24 april om 11 uur. Dit concert kadert in het festival Lokaal Kabaal van CC Gildhof. Lions Club Tielt ondersteunt dit concert. Kaarten kunnen gereserveerd worden via samw@tielt.be. De toegangsprijs bedraagt 12 euro, 5 euro voor leerlingen van de academie.

(LDW)