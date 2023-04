Ruim vierduizend bezoekers voor derde Hondenfestival aan Zee in Middelkerke

Ondanks het minder goede weer vonden meer dan vierduizend hondenliefhebbers en hun viervoeters dit weekend de weg naar de derde editie van het Hondenfestival aan Zee. “We zijn heel tevreden met de opkomst”, zegt organisator Francis Compernolle van Tudor & Friends. “We kunnen spreken van een heel geslaagde editie.”

Neen, de weergoden waren het voorbije weekend de hondenbaasjes niet gunstig gezind. Maar de duizenden bezoekers aan het Hondenfestival op de Koning Ridderdijk in Westende kregen ook deze keer waar voor hun geld. Van een resem leuke evenementen zoals doggydance, het afleggen van een hindernissenparcours en de mogelijkheid voor Bobbie om zelf in een zwembad te duikelen tot tal van standjes met allerlei accessoires zoals een eigen kledinglijn, halsbanden op maat en verschillende variaties voeding. Wie dat wilde kon zich zelfs met de trouwe viervoeter door een professionele hondenfotograaf laten fotograferen of deelnemen aan een strandwandeling waarbij de hond niet moest aangelijnd worden. En daarvoor waren er heel wat gegadigden. Ook voor advies en tips waren de bezoekers aan het juiste adres.

“Ondanks het soms minder goede weer zijn we heel tevreden met de opkomst”, vertelt organisator Francis Compernolle. “We tellen over de twee dagen zo’n vier- à 4.500 bezoekers waarvan de overgrote meerderheid natuurlijk met de hond kwam. Op deze editie stond het thema vrijheid centraal en dat was er inderdaad aan te zien, zeker op het strand.”

Zonnebril

Ook heel wat hotels en vakantieparken deden hun spreekwoordelijke duit in het zakje met kortingen of doggybags voor wie er dit weekend boekte. Dat dit leuk festival er is, heeft veel te maken met, jawel, een hond met een zonnebril. “Dat mag je wel zeggen”, legt Nicolas lachend uit.

“Ik nam mijn nu zevenjarige labrador Tudor overal mee, ook naar festivals. Daar liet ik hem een zonnebril dragen, wat voor heel wat bekijks zorgde. Mensen trokken massaal foto’s en we kwamen er zelfs mee in de krant. En dat bracht me op een idee: waarom geen heus Hondenfestival organiseren, een waar de dieren zelf centraal staan.”

(Dany Van Loo)