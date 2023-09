Ruim dertig ‘Brennous’ verlaten tevreden Watou

Van 25 tot 27 augustus werden de Franse vrienden uit Mézières-en-Brenne in Watou ontvangen. Dit gebeurde in het kader van de tweejaarlijkse verbroedering. Een goed gevuld programma werd hen aangeboden, met onder andere een bezoek aan Diksmuide en de IJzertoren en enkele plaatselijke horecazaken. De slotdag op zondag werd gevuld met een officiële receptie, gevolgd door een middagmaal in OC De Bollaard. Na de koffie werd nog even tijd gemaakt voor de groepsfoto, waarna de Fransen de bijna 600 kilometer lange terugreis konden aanvatten. Op de foto zie je de hele groep Fransen samen met hun gastgezinnen. (foto JDW)