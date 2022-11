Ruim 250 deelnemers op Bolle Bolle Saint Martin in Wervik

Voor gezinnen met kinderen was er in Wervik een nieuwe editie van Bolle Bolle Saint-Martin, een belevingswandeling in samenwerking met lokale handelaars, verenigingen en de stad. Door de pandemie dateerde de laatste editie al van vier jaar geleden.

De coördinatoren waren Steve Dejan, Nick Pauwels en Sherly Vereecke die het verhaal schreef. “Er waren ruim 250 deelnemers”, aldus Steve Dejan. “We hebben achteraf van de deelnemers veel leuke en positieve reacties gekregen, wat ons zeer veel deugd doet. Chapeau voor Nick Pauwels die hier enorm veel tijd heeft ingestoken en Sherly Vereecke die er weer een toffe originele versie van heeft gemaakt.”

Een van de stops was de monumentale Sint-Medarduskerk. Daar speelde de jeugd van de Stadsharmonie Wervik en danste DR Compagnie er. Ook in de galerie van de start- en aankomstplaats Sint-Jozefscollege in de Koestraat was DR Compagnie van de partij en speelde de drumband van de Stadsharmonie Wervik.

Er werkten heel wat verenigingen belangeloos mee. Gelukkig vielen de weersomstandigheden mee en bleef de regen uit. De volgende editie vindt plaats in 2024. (EDB)