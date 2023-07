Ruim 20.000 bezoekers en amper incidenten tijdens dertiende editie van Ostend Beach

Afgelopen weekend stond het strand van Oostende drie dagen lang in het teken van het dancefestival Ostend Beach, dat ondertussen al aan zijn dertiende editie toe was. De organisatie spreekt van een topeditie. “We kregen ruim 20.000 mensen over de vloer.”

Ostend Beach zag veertien jaar geleden -een editie werd overgeslagen wegens corona- voor het eerst het levenslicht. Ooit gestart als een eendaags festival, maar de jaren daarna uitgegroeid tot een tweedaags festival, en de laatste vier jaar kunnen festivalgangers drie dagen feesten op het strand van Oostende. Ook nu, van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juli, streek het festival neer op het vertrouwde ‘Klein Strand’.

Met een foodcourt dubbel zo groot in vergelijking met andere jaren waren lange wachtrijen uitgesloten. Net als de voorbije jaren werd ook nu weer ingezet op ecologie met een waarborg op elke beker.

Drugscontroles

Vrijdag en zaterdag waren prachtige zomerdagen en dus liep het festivalterrein van Ostend Beach helemaal vol. De politie had vooraf aangekondigd dat het drugscontroles niet zou uitsluiten en die waren er effectief. Over concrete cijfers kan de politie voorlopig echter niets kwijt. “We kunnen wel meegeven dat het weekend – ondanks de vele evenementen in Oostende – relatief rustig verliep”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche.

“Zo waren er onder andere Ostend Beach en het Kids Festival en ook nog enkele kleinere evenementen. Zaterdag was de drukste dag met een 150-tal meldingen waarvan 110 interventies. De parkings waren voor 98 procent gevuld en grote verkeersproblemen bleven uit. Wat opvalt is dat heel wat mensen de weg gevonden hebben naar de parking op de Oosteroever en van daaruit de overzetboot nemen naar het centrum.”

Drie volwaardige dagen

Ook de organisatoren zelf spreken van een goede editie van Ostend Beach. “Het was de eerste keer dat er drie volwaardige dagen waren”, zeggen organisatoren Jan Mortelmans en Kevin Beirens. “Enkele jaren geleden lanceerden we de vrijdag als opwarming voor het weekend, maar dat groeide uit tot een dag die niet meer moet onderdoen voor de zaterdag en de zondag.”

Tijdens het knaljaar na corona, zakten ruim 20.000 bezoekers naar het festival af, en dat was ook tijdens deze editie het geval. “”Dat heeft alles te maken met het feit dat het voor ons gemakkelijker geworden is om de echte top dj’s naar Oostende te halen”, duidt Mortelmans.

“Het is en blijft een strandfestival, maar als je met Olivier Heldens een van de beste dj’s van de wereld kan strikken… En uiteraard speelde ook het weer een grote rol. Zondag was de minste dag wat het weer betreft, maar dat kon de pret niet bederven. Drie van onze vijf stages zijn immers overdekt. Ons festival is weatherproof.”

Opvallend weinig incidenten

Ook wat het aantal incidenten betreft, is de organisatie positief. “Amper incidenten en dat is opvallend”, gaat Kevin Beirens verder. “We werken al jaren goed samen met de politie. We kunnen heel streng overkomen, maar dat zorgt er wel voor dat ons festival veilig verloopt. Iedereen moet op een veilige manier kunnen feesten en dat kan hier effectief.”

Geboren en getogen Oostendenaar Mario Willems – beter bekend als Dj Dimaro – speelde zaterdag en zondag een thuismatch. “Hoewel ik hier niet meer woon, blijft Ostend Beach altijd thuiskomen”, zegt Mario. “Dat merk je ook aan het publiek. Tijdens mijn optreden van zaterdag stond maar liefst zevenduizend man voor het hoofdpodium. Het was complete waanzin.”