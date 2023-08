Ruim 1.000 aanwezigen op Gistel Zingt

Van een succes gesproken: Gistel Zingt wist meer dan duizend bezoekers te verleiden om mee te zingen op een resem hits en klassiekers. “We zijn ongelooflijk tevreden”, zegt Marc Boudolf van de organisatie. Gistel Zingt, dat al sinds 2017 op de lokale evenementenkalender prijkt, is stilaan een traditie geworden. Op de Markt kan iedereen meezingen met Vlaamse klassiekers, hits van vroeger en nu, pop en rock. “Dankzij de steun van veel lokale bedrijven is dit een gratis evenement”, zegt Marc Boudolf van Rotary Gistel, die het evenement organiseert met hulp van Gistelse jeugdverenigingen. “De Chiro van Gistel en Snaaskerke, KLJ en KSA, Jeugdforum, +13, scoutsgroep Gisco en ‘t Rakkersnest komen massaal helpen en we verdelen de opbrengst onder de jeugdverenigingen.” Het evenement vindt steeds plaats op 14 augustus, daags voor de feestdag. “We telden tussen de 1.000 en 1.200 aanwezigen. De reacties waren positief en je ziet heel wat Gistelnaars uit de bol gaan. En wie niet zingt, komt voor de sfeer. Met Benoit Delaere en Geert Puype hadden we een schitterend presentatieduo, ook onze variant op de Masked Singer was een succes.” Gistel Zingt duurt vijf uur, dan is er een afsluitende dj-set.

Gehaktballen

Minder positief was de ervaring van Evi Casier, die met een vriendin onderweg was naar Gistel Zingt en vanuit een auto balletjes in tomatensaus in het gezicht geworpen kreeg. Daarover meer op kw.be. (TVA/foto PM)