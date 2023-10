Ruddervoorde (ver)klapt

In de Sint-Eligiuskerk vond een praatavond plaats. De gasten hadden allemaal een band met Ruddervoorde en belichtten hun leven aan de hand van de vragen van moderator Jeroen Sap.

De parochieraad van de Sint-Eligiusparochie, die instond voor de organisatie, vond met deze praatavond een gelegenheid om mensen van Ruddervoorde samen te brengen en elkaar de kans te geven om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast was het ook de uitgelezen kans om van een aantal persoonlijke ervaringen van bekende en minder bekende Ruddervoordenaars te genieten.

Voor deze praatavond sprongen een vijftal verenigingen bij, waaronder de Landelijke Gilde, Ferm, het Davidsfonds, Heemkundekring Ridefort en de drie WWW Waardamme- Ruddervoorde. De opbrengst gaat naar een goed doel: Creating Power van Jos Deforche, die al jarenlang Mathilda’s School in Oeganda ondersteunt. De muzikale intermezzo’s waren van de hand van Peter Deblock, de vaste orgelist van de Sint-Eligiuskerk.

Levenswerk toelichten

De eerste die in de zetel bij Jeroen mocht plaatsnemen, was brouwer Luc Vermeersch. Hij vertelde hoe brouwerij De Leite is ontstaan. De problemen, opportuniteiten en de groei van de laatste jaren kwamen eveneens aan bod. Jos Deforche kreeg op deze praatavond de kans om, naast het inzamelen van fondsen voor de aankoop van een schoolbus voor de school in Oeganda, zijn levenswerk aldaar toe te lichten. De derde praatgast was Danny Sap, die zijn passie voor het dialect nog een keer kwam toelichten.

Na de pauze mocht sportanker Lies Vandenberghe plaatsnemen. Zij schetste een beeld van haar studiekeuze en haar eerste stappen in de journalistiek. De voorlaatste praatgast was bioboer Filip Vermeulen. Hij nam deel aan de avond om de biolandbouw meer bekendheid te geven. De laatste praatgast was Dries Heyneman, bekend van Bevergem en als de sheriff uit Chantal. “Ik zie mijn deelname aan deze avond als een erkenning. Ruddervoorde ligt mij nauw aan het hart. Hier uitgenodigd worden, streelt mijn ijdelheid.”

(GST)