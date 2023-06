Rozenkenners blazen verzamelen in Kortrijk

Tijdens het laatste weekend van juni staat de tuin van kasteel ’t Hooghe in Kortrijk traditiegetrouw volledig in het teken van de roos. Jaarlijks gaat een jury van rozenkenners op zoek naar de best presterende nieuwe roos in de Rozentuin.

Elk jaar krijgen rozenveredelaars uit heel Europa de kans om hun nieuwe rozenvariëteit(en) in te zenden. De rozen worden in de proeftuin geplant en opgevolgd. Ze blijven gedurende twee jaar in de proeftuin. Jaarlijks gaat een internationale jury van rozenkenners op zoek naar de best presterende nieuwe roos.

Een permanente jury beoordeelt en keurt de rozen in de proeftuin het eerste jaar driemaal en het tweede jaar tweemaal. Aanvullend komt eind juni een internationale jury langs. Alle rozen die in aanmerking komen voor de titel ‘Gouden Roos’ zijn nog niet of hoogstens vijf jaar op de markt.

Variëteiten die in de prijzen vallen, zijn gegarandeerd sterke, goed groeiende en mooie rozen. Om de winnaar te kennen is het nog even wachten.

(PVH)