Rotorworld brengt helikopterliefhebbers samen in Middelkerke

Tijdens het eerste weekend van juli wordt in Middelkerke al meteen uitgepakt met een uniek evenement: Rotorworld. Deze eerste editie, op 1, 2 en 3 juli is meteen ook een primeur, want nergens werd eerder al een dergelijk evenement op poten gezet.

De belangrijkste doelstelling van Rotorworld is het samenbrengen van piloten en professionals, maar een tweede doel is om de helikopter- en aanverwante industrie ook toegankelijker te maken voor een breder publiek. Iedereen die het wil, kan een kijkje komen nemen en kennismaken met deze uitzonderlijke tak van de luchtvaartindustrie.

Motor achter de hele organisatie en tevens ceo van Rotorworld is Guy Broeckhove. “Alles vindt plaat op de tijdelijke helispot, gelegen aan de Kalkaart achter het Sea Shopping Center is Middelkerke. Drie dagen lang kunnen de bezoekers er genieten van het landen en opstijgen van helikopters op een speciaal Fly inn-terrein en dit telkens van ‘s morgens 10 uur tot in de late namiddag om 18 uur.”

“Er is ook de Navigation Challenge, een wedstrijd specifiek voor helikopterpiloten die het onderling opnemen tegen elkaar. Er is ook een exclusief VIP B2B meeting point voorzien voor piloten, partners en professionals”, geeft Guy Broeckhove mee.

Historische helikopters

Interessant voor het grote publiek is dat er diverse types historische helikopters aanwezig zullen zijn. Zo zal de legendarische Bell 47 te bewonderen zijn, maar ook de Gazelle S342M, ooit va het Franse Armée de Terre. Naast deze twee pareltjes zullen nog tal van andere helikopters te zien zijn. Ook de nieuwste snufjes zullen kunnen worden bewonderd op Rotorworld.

Zo zal de Belgische helikopterfabrikant Dynali drie dagen lang aanwezig zijn met twee toestellen van hun nieuwste, de H3. Er is ook een fly by voorzien van de NH90 en dit gebeurt in samenwerking met de Belgian Air Force. Rotorworld is gratis toegankelijk is voor het grote publiek.

(PBM)