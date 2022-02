Rotary organiseert wandelzoektocht in Hoppestad, opbrengst voor De Lovie

Van 26 februari tot 29 april loopt in het centrum van Poperinge een wandeltocht van 6,2 kilometer, georganiseerd door de lokale Rotary-afdeling. De wandeling is gezinsvriendelijk en buggy- en rolstoeltoegankelijk. De opbrengst gaat naar De Lovie vzw.

“Rotary Poperinge en het stadsbestuur slaan al enkele jaren de handen in elkaar voor fundraisingactiviteiten. Na initiatieven als Tuin en Beeld, de Duck Race en vorig jaar de tulpenactie, pakken we nu uit met een wandelzoektocht. Met de opbrengst wordt een duo-e-bike voor bewoners van De Lovie vzw aangekocht”, zegt covoorzitter Geert Pyck.

Nieuwbouwwijken

“Met een wandelzoektocht loodst de club je langs minder bekende paadjes, straatjes en vroegere pestwegels. Ook enkele nieuwbouwwijken komen aan bod. Zo leer je de stad eens op een andere manier kennen.”

“Poperinge is een stad waar veel nieuwe gezinnen hun stek hebben gevonden, en waar het goed is om te werken, te leven en vooral ook te wonen”, aldus medevoorzitter Geert Dewulf.

Consumptiebon inbegrepen

Langs de wandeling van 6,2 kilometer vind je 20 foto’s, waarover je telkens een vraag beantwoordt. De zoektocht vormt een lus, zodat men op elke plaats kan instappen. Je betaalt 5 euro voor een deelnameformulier. Daarop staat een bon, goed voor een consumptie van 2 euro in de pop-upbar van Rotary, die zal opgesteld staan tijdens de Rommelmarkt van 1 mei op het Burg. De Sagherplein. Je maakt natuurlijk ook kans op een mooie prijs. Die worden uitgereikt in de bar op 1 mei om 16 uur.

Deelnameformulieren zijn verkrijgbaar van 26 februari tot 29 april bij de dienst Toerisme, bij Delhaize Poperinge en in het KBC verzekeringskantoor Devrieze-Fonteyne (Gasthuisstraat 56). De ingevulde formulieren moeten gedeponeerd worden in de urne aan de dienst Toerisme op de Grote Markt.

Lokale doelen

“Rotary Club Poperinge werd in 1990 opgericht, en was daarmee de eerste serviceclub van de stad. De lijfspreuk van de 45 leden is ‘Service above Self’. Wij zetten ons in voor de samenleving en werven fondsen via diverse activiteiten.”

“De opbrengsten gaan steeds integraal naar plaatselijke sociale doelen. De voorbije jaren steunden we onder meer De Wervel, De Lovie, De Loods, De Walhoeve en ’t Schildpad”, zegt Stephan Van Herck.

Jubileum geannuleerd

In 2020 zou Rotary Poperinge zijn jubileum vieren met een groot feest. Helaas werd de viering, na twee keer uitstel, definitief geannuleerd.”

“De club wilde niet bij de pakken blijven zitten en wilde in de plaats daarvan een evenement organiseren, dat voor iedereen toegankelijk is. De leden deden zelf al eens de wandelzoektocht, en garanderen zelf 450 deelnameformulieren.