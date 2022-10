Rotaract Ieper-Poperinge organiseert op 8 oktober voor de 49ste keer Avondfeest

Zaterdag 8 oktober organiseert Rotaract Ieper-Poperinge al voor de 49ste keer Avondfeest. Het galabal gaat door in de Fenix en met de opbrengsten worden sociale projecten uit de regio gesteund.

Dit jaar is het thema Atlantisch. “We zijn met 44 leden en hebben een bestuur van 18 waarbij iedereen een aantal verantwoordelijkheden draagt”, vertelt voorzitster Eline Jadnanansing. “De verantwoordelijken voor dit evenement zijn Mira Vandecasteele, Laurens Lecot en Pieterjan Cruyt. Zij hadden een aantal keuzes opgegeven waarna we mochten stemmen voor het leukste thema. Zo hebben we beslist om te kiezen voor dit thema aangezien we onze creatieve geest hier volledig op los kunnen laten gaan.”

Twee formules

Er zijn opnieuw twee formules. De gewone tickets voor 21 euro (ingang vanaf 22 uur) en de VIP-formule voor 40 euro (ingang vanaf 20 uur). “De VIP-tickets gingen snel de deur uit. En ook voor de gewone tickets gaat de verkoop vlot”, aldus Eline (25), die sinds 2018 lid is.

Op de line-up staan vooral lokale dj’s met Vinyl&Chill, Audiorgasm, Chintoq, PJ&Midas en Nico de la Noche. “Die laatste zal draaien in de champagnebar. Deze bar kunnen we in tegenstelling tot vorig jaar weer boven openen. Vorig jaar kon dit niet door de coronamaatregelen.”

Quiz

De opbrengsten van het evenement worden traditioneel gebruikt voor sociale projecten. “We bekijken nog met die werkgroep welke projecten we een duwtje in de rug kunnen geven. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld kerstmaaltijden rondgebracht en een kidsday georganiseerd. Na het bal volgen er nog enkele activiteiten om geld in het laatje te brengen. Zo zou de quiz terugkeren en denken we eraan om weer een kerstboomverkoop te doen en een kerstchalet uit te baten”, aldus Eline, die werkzaam is bij Alpro-Danone en sinds dit jaar voorzitster is. “Normaal duurt een ambtstermijn één jaar, maar door corona was mijn voorganger twee jaar actief.”

Wie nog een ticket wil bemachtigen of meer info wil, kan daarvoor terecht op de website avondfeest.be.