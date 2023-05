Ronkende motoren en stoere tatoeages in Kortrijk Xpo

Een nieuw concept dat werd gesmaakt. Voor het eerst bundelden zowel Ink-Town, de tattoobeurs van Kortrijks artieste Cindy Frey en het gloednieuwe Motominds de krachten. Met één enkel ticket konden bezoekers meteen ook twee keer genieten, een lokroep die niet onbeantwoord bleef. Duizenden mensen vonden hun weg naar de Kortrijkse Xpo.

“We hebben tijdens de eerste dag al meer bezoekers mogen ontvangen dan de eerste dag vorig jaar, dus ik ben alvast erg tevreden!” Cindy Frey, Kortrijks tattoo artieste en organisator van Ink-Town had dan ook een heus pareltje uit de mouw geschud. Een internationale bezetting met enkele ronkende namen, waarbij vooral de traditionele tatoeages op heel wat nieuwsgierige blikken konden rekenen.

Ook de Kortrijkse inkt-wereld was er sterk vertegenwoordigd. “Als Kortrijks artiest kun je het eigenlijk niet maken om hier niet aanwezig te zijn”, glunderde Tareck Iqbal. De man, die dagelijks vanuit zijn studio op de Vlasmarkt werkt, had alvast de handen vol met de bezoekers. “Je toont je kunnen, een levensecht visitekaartje en natuurlijk kunnen mensen heel wat vrijer vragen stellen of info inwinnen. Zo is de drempelvrees om een shop binnen te gaan meteen ook verdwenen.”

Motorbeurs

In de wandelgangen van de tattoobeurs waren ook opmerkelijk veel motoroutfits te zien. Motominds, de gloednieuwe motorbeurs, werd eveneens dit weekend georganiseerd. Door gebruik te maken van één en hetzelfde ticket kon iedereen dan ook beide beurzen bezoeken. De goedgezinde weergoden gaven de organisatoren van het motorgebeuren alvast de wind onder de vleugels. Waar het binnenin de Xpo nog aangenaam kalm bleef, waren het vooral de testritten die razend populair waren.

Thomas Callens, zaakvoerder van Moto’s Maes, vertegenwoordigde er het merk Indian Motorcycle. “Onze klanten zijn de afgelopen jaren ook helemaal anders geworden”, klonk het. “Vroeger kwamen ze meerdere keren naar de toonzaal, vergeleken ze brochures en prijzen en pas bij het zoveelste bezoek werd een bestelbon getekend. Nu zijn ze heel wat beter geïnformeerd dankzij het internet en weten ze precies goed wat ze willen. Het enige waar ze vaak nog op wachten, is een testrit en hier kunnen ze het volledige gamma ineens gaan proberen.”