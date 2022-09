Romy Hollevoet is het 58ste Tineke van Heule

De Heulenaren hebben hun 58ste Tineke van Heule. Romy Hollevoet (19) is het nieuwe Tineke van Heule.

Ze volgt Rüth Tack op, die in 2021 won. De eerste eredame is Ester Butaye (20), de tweede eredame Luka De Wilde (20). Dit jaar ging alle respect en lof naar de Tinekeswerkgroep die de tegenslag van de ingezakte vloer in de feesttent omzette naar een in allerijl opgerichte succesvolle festivalweide.

“Vrijdag verdween de vloer letterlijk en figuurlijk onder de voeten. Met een aangepast programma op een andere locatie gaven jullie we ‘een vette party op de weide’”, zeggen de voorzitters de Tinekeswerkgroep. Zo is Heule een Tineke en een festivalweide rijker.