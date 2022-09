Romy Hollevoet (19) is 58ste Tineke van Heule: “Komkommerschieten was het leukst”

“Een onbeschrijfelijk gevoel en een opeenvolging van kippenvelmomenten”. Zo omschrijft Romy Hollevoet haar verkiezing tot 58ste Tineke van Heule. Ze mag Heule, samen met haar twee eredames Ester Butaye en Luka De Wilde, een jaar lang vertegenwoordigen. Het begon alvast goed: deze week schitterde Romy op de nationale televisie bij het VTM-programma ‘Beste Kijkers’. Morgen wacht de officiële aanstelling in OC De Vonke.

Romy Hollevoet zag het levenslicht in 2003 en is geboren en getogen in Heule. Bij haar mama Nancy Monteyne en pluspapa Nino Vandevenne woont ze samen met haar twee broers Robin en Timon in de Bozestraat. Bij haar papa verblijft ze dan weer in de Groenestraat. Romy danst al zo’n 14 jaar door het leven bij het Bissegemse Studio Steps en is ook al acht jaar lid van de acolieten. De Heulse gaat nu naar haar tweede jaar pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Gent.

Stiekeme droom

De droom om deel te nemen aan de Tinekesfeesten koesterde Romy al een poosje. De droom werd concreet toen ze vorig jaar meeliep als hoofdsupporter bij haar goede vriendin én uiteindelijk Tineke van Heule, Rüth Tack. In november schreef Romy zich als derde kandidate in voor de 58ste Tinekesfeesten, nog zwevend op de overwinning van haar beste vriendin enkele maanden voordien. Zeer gemotiveerd begon ze in juli aan de voorbereiding richting het felbegeerde lintje. “Al komt het wel allemaal wat op je af. Je krijgt een volledig draaiboek maar het is tenslotte heel wat werk. Gelukkig kon ik rekenen op heel wat vrienden die paraat stonden om bij te springen tijdens de voorbereidingen”, aldus Romy.

Lichtfestival

Romy koos voor Lichtfestival als centrale thema tijdens deze festivaleditie van de Tinekesfeesten. “Omdat je het zo kleurrijk en creatief kan inkleden als je maar wil”,zegt Romy. Haar zes hoofdsupporters waren dan ook gehuld in kleurrijke lichtkransen. Ze zette Heule al gauw naar haar hand dankzij haar spontaniteit en begeesterend enthousiasme tijdens de belangrijke voorstelling- en confrontatieproef. “Al is de proef waarin we komkommerschijven moesten schieten in het park mijn absolute favoriet”, lacht de kersverse Tineke van Heule.

Hoewel ze door velen getipt werd als één van de favorieten, kwam haar verkiezing voor Romy als een echte verrassing. “Ik droomde er al zo lang van en je werkt er keihard naartoe, maar ik had het nooit verwacht. Het moment dat je dan je eigen naam hoort als Tineke van Heule, word je meteen overmand door emoties. Ik besef het eigenlijk nog altijd niet goed dat ik écht Tineke van Heule ben”, lacht Romy.

Mijn mama is nog gaan checken bij de jury of ik wel echt had gewonnen

Ook voor haar mama leek het te mooi om waar te zijn. “Ze is nog een aantal keer gaan checken bij de jury of ik wel écht Tineke van Heule was geworden. Ze had er zoveel tijd in gestoken, dus ik ben blij dat ik haar en mijn andere supporters kan bedanken met het lintje.”

Na de verkiezing werd Romy overladen met complimenten en felicitaties uit alle uithoeken van Heule. “Maar het mooiste compliment was voor mij dat ik lid werd gemaakt van de groep met alle vorige Tinekes, pas dan drong het ook echt door”, zegt Romy.

Officiële aanstelling

Het nieuwe Tineke van Heule leeft intussen al vijf dagen op een roze wolk. Zaterdag vindt de officiële aanstelling plaats in De Vonke. Vanaf dan mag Romy Heule, samen met haar twee eredames Ester Butaye en Luka De Wilde, een jaar lang op de kaart zetten.

Afgelopen week was ze alvast te gast in ‘Beste Kijkers’, naast Nathalie Meskens. Al kijkt ze zelf vooral uit naar het moment waarop ze de aftrap mag geven op KVK. “Mijn oudste broer en heel wat van mijn supporters zijn grote fans van KV Kortrijk. Ik hoop hen op dat moment nog eens extra trots te maken.”

Wie erbij wil zijn op de officiële aanstelling van het nieuwe Tineke van Heule, is morgen welkom in De Vonke vanaf 20 uur. (JF)