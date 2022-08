Rommelmarkt van Aarthurfeesten lokt massa volk naar Hooglede

De rommelmarkt van de Aarthurfeesten in Hooglede was alweer een enorme voltreffer. Voor het eerst sinds 2019 werd de rommelmarkt terug georganiseerd.

Zo’n 30.000 mensen zakten af naar Hooglede op zoek naar de beste koopjes. Het weer was een bondgenoot voor de organisatie, in sommige straten was het over de koppen lopen. Voorzitter van het wijkcomité Frederik Sap was heel tevreden: “Ik zie enkel maar tevreden gezichten. De verkopers zijn blij dat ze hun materiaal kunnen verkopen en de mensen zijn tevreden met hun aankopen.”

(JT)