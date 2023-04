Rommelmarkt op 1 mei met 130 standhouders in Koekelare

In Koekelare is de 1 mei-rommelmarkt al jaren een succesvolle traditie. Sinds vorig jaar is Kurt Devadder (51) de organisator, en die liet weten dat de tweede editie onder zijn vleugels, met 130 standhouders, uitverkocht is. Hij hoopt dat het net als vorig jaar een waar volksfeest wordt.

Koekelarenaar Kurt Devadder, uit de Noordomstraat, nam vorig jaar de fakkel van de 1 mei-rommelmarkt over van Maria Vanryckeghem. Dit jaar staat hij er alleen voor.

“Ja, dit jaar rust de organisatie volledig op mijn schouders. Maar we kunnen voor onze tweede editie nu al meegeven dat iedereen op 1 mei welkom is om te komen snuffelen naar die leuke elpee van vroeger, naar een stukje brocante dat je zo graag wil hebben, naar glazen die passen bij je collectie, een fiets voor de kleine, een tweedehands kledingstuk, speelgoed, kinderkledij, of misschien wel die ene ontdekking waarnaar je al zo lang op zoek bent. Immers, met trots kunnen we verklappen dat de rommelmarkt, met 130 standhouders, volzet is.”

Groter parcours

Voor de rommelmarkt, die toegankelijk is van 5 uur ‘s morgens tot 18 uur ‘s avonds, heeft Kurt een mooi parcours uitgestippeld.

“In vergelijking met vorig jaar hebben we het parcours wat uitgebreid. Je kan dit jaar komen markten in de Noordomstraat, de Karel De Gelderelaan, het Kutsersplein, de Oostmeetstraat, het Sint-Jorisplein en de Stationsstraat”, zegt Kurt enthousiast. “We hopen er dan ook op dat de weergoden ons gunstig gezind zijn en dat het net als vorig jaar een groot volksfeest wordt.”

Gezinsuitstap

Kurt hoopt dat zijn rommelmarkt uitgroeit tot een gezinsuitstap.

“Zo’n buitenevenement staat en valt natuurlijk met het weer, vandaar dat we niets aan het toeval overlaten. Behalve van de vele kraampjes met braadworsten, verspreid over het hele parcours, kunnen de liefhebbers die er een gezinsuitstap van maken, nu ook genieten van een lekker menu in restaurant Den Doedel. Op de parking van Den Doedel staat er een trampoline voor de kinderen, en de Koekelaarse IJskar komt langs. Voor elk wat wils, dus”, besluit Kurt. Hij onderstreept nog dat de toegang gratis is en bedankt het gemeentebestuur voor de medewerking.