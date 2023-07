Rommelmarkt langs 3 kilometer lang parcours: Nieuwstad klaar voor 25ste kermisweekend

Op zaterdag 1 en zondag 2 juli organiseert Animatie Nieuwstad Veurne de jubileumeditie van Nieuwstad Kermis. Het is het eerste volwaardige kermisweekend sinds de coronapandemie. Op het programma staan onder meer een rommelmarkt, een barbecuefestijn en tal van optredens.

De festiviteiten starten op zaterdagochtend al vanaf 6.30 uur, wanneer de standhouders van de rommelmarkt hun waren uitstallen en de eerste liefhebbers opdagen voor de beste koopjes. “Vanaf 7.30 uur zijn er traditioneel al heel wat bezoekers op het parcours”, waarschuwt Marc Derudder. “Na een kwarteeuw is onze rommelmarkt trouwens uitgegroeid tot een internationaal gebeuren, met ook standhouders uit Nederland en Frankrijk.”

“Typisch aan deze rommelmarkt is de dichte plaatsing van de standen naast elkaar. Wie die allemaal wil zien, moet er een wandeling van drie kilometer voor over hebben doorheen alle straten van onze wijk. Inschrijven is niet meer mogelijk; het parcours was ruim op voorhand al volledig ingenomen”, weet Jan Vandenbussche.

“Vanaf 10 uur zorgt de Laladuband voor de muzikale animatie op het Kerkplein. In de feesttent kun je terecht voor drank, een braadworst of een ijsje. Daarnaast voorzien we hier ook diverse kermiskramen en een schminkstand”, tipt Carl Lermytte.

Oldtimers en barbecue

’s Anderendaags staan er vanaf 9 uur heel wat oldtimers opgesteld in de Brugsesteenweg. “Om 10 uur starten die aan een eerste toerrit, in samenwerking met oldtimerclub De Westhoekpioniers. Over de middag zijn ze opnieuw te bezichtigen en om 14 uur vertrekken ze voor een tweede toerrit”, zegt Johan Nieuwlaat.

“Om 11.30 uur is er een gratis aperitiefconcert van Triplesec. De band blijft ook optreden tijdens de barbecue, waarvoor je vanaf 12.15 uur kan aanschuiven in de feesttent”, vult Tom Vandamme aan.

Kaarten voor deze maaltijd kosten 20 euro en zijn te verkrijgen bij bakkerij Bachten de Kupe en Computerhandel Verinco, of telefonisch op 0477 78 56 92.

Wandeltocht

“Om 14.30 uur kun je je wandelschoenen aantrekken voor de wandeling met Veurnewandelclub. Deelnemen is gratis en de tocht trekt doorheen de groene omgeving”, overloopt Bart Meijfroidt verder het programma.

Tot slot demonstreren de leden van dansschool Ocho hun kunnen tijdens een gratis optreden in de tent. Het hele weekend kunnen de kinderen ook terecht op de draaimolen, bij het viskraam of in het schietkraam.

(WVH)