Rommelmarkt en optredens tijdens kermis

Het Feestcomité van Sint-Pieters heeft terug een gevuld programma voor het kermisweekend dat vanavond start met onder andere een kindernamiddag, een rommelmarkt en optredens.

Door de geplande werken in de Sint-Pieterskerklaan wordt dit jaar zoveel mogelijk georganiseerd in de Poelweg. Daar komen drie dagen lang de foorattracties en de zeven foodtrucks met onder meer frietjes, pasta, wereldkeuken en ijsjes. Enkel het eerste deel van de Sint-Pieterskerklaan zal gebruikt worden voor de rommelmarkt. “We maken er een gezellige rommelmarkt van met een 100-tal standhouders”, klinkt het.

Volgens Jitske Vandenberghe was de concurrentie nu zondag groot want ook in Male, Koolkerke, Oostende en Snellegem worden er rommelmarkten gehouden. Toch belooft het de moeite te worden met vanavond optredens van de lokale zanger Danny Henderson en Wim Soutaer. Op zaterdag is er vanaf 14 uur een kindernamiddag met het bezoek van Paw Patrol, een interactieve mee-doe-show voor kinderen en een optreden van Alex, Rudi en Ilse.

Aperitiefconcert

Op zondag zal de rommelmarkt doorgaan in de Sint-Pieterskerklaan, Poelweg en de Hazelaarstraat. The Silver Thistle Pipes and Drums Band zorgt op de rommelmarkt voor de muzikale sfeer. Verder is er een aperitiefconcert van de Harmonie Poldergalm Dudzele onder leiding van Edwin Swimberghe. Daarnaast zijn er nog optredens van Nina Butera, Frank Valentino en de lokale coverband Innocence.

(SR)