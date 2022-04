Romario uit Ingelmunster stelt werk tentoon op grootste DIY-festival ter wereld

Op vrijdag 29 april, zaterdag 30 april en zondag 1 mei organiseert comedian Henk Rijckaert Maker Faire Gent, het grootste DIY-festival ter wereld in de Chinastraat in Gent. Innovatie, creativiteit en curiositeit zijn de sleutelwoorden van dit festival. Eén van de deelnemers is Romario Rondelez uit de Oostrozebekestraat, die tafels, zitbanken en vip-tafeltjes in metaal maakt.

Maker Faire is geen doe-het-zelf of uitvindersbeurs. Geen workshopdag of pro-panel. Het zijn al die dingen samen op één en dezelfde plek. Innovatie, creativiteit en curiositeit zijn de sleutelwoorden van het festival.

Van hand- en soldeerwerk tot robots, drones, games en cosplay. Er is van alles te zien, te beleven en te doen voor alle leeftijden. De eerste editie in 2019 was volledig uitverkocht. Daarom verhuist Maker Faire Gent naar een grotere locatie in de Chinastraat, een industriële site in hartje Gent.

Elke week een nieuw project

Dat Henk Rijckaert naast comedian ook een gepassioneerd maker is, is intussen al gekend. In de Koterij – zijn YouTube-kanaal met zo’n 30.000 abonnees – creëert hij iedere week een nieuw project in zijn werkkot. Soms zijn het indrukwekkende (bijna kunst-)werken, zoals de robotschorpioen en de K-Bouter, soms decorstukken voor zijn comedyshow en soms praktische oplossingen voor iedere dag.

Niet enkel Henk Rijckaert is creatief en bezeten. Ook de 27-jarige Romario Rondelez – afkomstig uit Beveren-Roeselare – is heel actief en creatief in zijn eigen beroep. Romario studeerde in Avelgem en Kortrijk, richting metaalbewerking. Hij werkte in een metaalbedrijf in Gits. Twee jaar geleden was hij het beu om voor een baas te werken. Hij droomde van een zelfstandige job.

“In juli 2021 kwam ik mij, samen met mijn vrouw Salina Sabbe – afkomstig uit Kortrijk – en ons dochtertje Maeve, vestigen in Ingelmunster. Sinds oktober 2020 huur ik een loods in de Oostrozebekestraat 278, naast de vroegere firma Noël Vlaeminck”, vertelt Romario.

Laswerken

“Mijn zelfstandige job bestaat uit laswerken, vooral designmeubelen en winkelinrichting. Ik doe dat samen met mijn vrouw, maar regelmatig komt er ook een man meehelpen. Het begon voor mij met één meubelstuk in metaal dat ik vervaardigde en verkocht. Er kwam meer cliënteel opdagen. Nu vervaardig ik vooral speciale stukken in metaal. Ik doe meestal maatwerk.”

“Ik maak onder meer trappen, zitbankjes, handdoekrekjes en barbecues in metaal. Ik word ook gevraagd voor winkelinrichtingen en maak materiaal, zoals vip-tafeltjes voor de verhuur. Het is zwaar werk, maar ik vervaardig niet altijd heel grote constructies.”

“Ik werk ongeveer één week aan grote opdrachten. Een tafeltje is dan weer in één dag afgewerkt. Of het dure werken zijn? Voor maatwerk moet de klant wel willen betalen hé.”

Rosawelding

Met zijn firma Rosawelding (van ROndelez en SAbbe) staat hij voor de allereerste keer op een beurs. “Ik stuurde wat van mijn werken door in de Facebook-groep ‘Make in Belgium’. Ik werd opgebeld of ik op Maker Faire Gent wilde staan. Ik zag dat wel zitten.”

“Wat ik ervan verwacht? Och, ik weet dat zelf niet. Ik sta er met een speciale tafel met twee driehoeken erin verwerkt die 120 kg weegt. Momenteel staat deze tafel nog in de lakkerij. Ik toon ook andere constructies met veel driehoeken erin verwerkt.”

“Ik kan mijn creativiteit kwijt in mijn ontwerpen, maar de klant mag ook zijn visie kwijt. Ik luister naar het cliënteel, waarna ik meestal iets uniek uitwerk”, klinkt het.

(Patrick D.)

info@rosawelding.be