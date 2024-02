Romantiek staat centraal in het Zwin tijdens krokusvakantie

De liefde staat centraal in het Zwin Natuur Park tijdens de krokusvakantie. Het park voorziet een extra aanbod voor groot en klein in het thema van de ontluikende lente, Valentijn en de liefde.

De Zwingidsen langs het huttenparcours vertellen de bezoeker alles over de romantische kuren van vogels, over hun liefdesnestjes en de verschillende soorten nestkastjes. De natuur ontwaakt stilaan uit zijn winterrust, de planten komen in bloei en de vogels beginnen aan het bouwen van een nest. Ook de Zwinooievaars keren stilletjes aan terug naar het Zwin en maken hun nest klaar voor het broeden.

Vanuit de kijkhut zijn er extra telescopen met uitzicht op de vogels op en rond de broedeilanden. In de labohut worden veren tot in het kleinste detail bekeken en onderzocht. Aan de voederhut geven gidsen uitleg over zangvogels in de lente, nesten en nestkasten. Ook aan de Zwinvlakte staat een gids klaar die toelichting geeft over dit bijzondere getijdengebied.

Activiteiten voor kinderen

Speciaal voor de kinderen staat er een romantisch natuurverhaal op het programma ‘Ik heb je lief zoals je bent’ en ervaren ze hoe het is om met een echte veer te schrijven. Het extra buitenaanbod is inbegrepen in de toegangsprijs tot het Zwin Natuur Park.

Van maandag 12 februari tot en met donderdag 15 februari kan je telkens om 10.30 uur aansluiten bij een gezinswandeling speciaal gericht op gezinnen met jonge kinderen van 5 tot 12 jaar. Thema van deze wandelingen is ‘Van A tot Zwin’. De Zwingids zorgt voor een speelse toets en info op maat van de kleinsten. Na de wandeling wacht er een lekker soepje in Zwinbistro The Shelter voor de deelnemers aan de wandeling.

Ook de weekendwandelingen, op zaterdag om 14 uur en op zondag om 10.30 uur en 14 uur, staan volledig in het teken van Valentijn en de romantische kuren van vogels. (MM)