Rollie’s Rollofeesten met grootste springkastelenfestival van het land en grootste kruiswoordraadsel ter wereld

Dit weekend, vrijdag 25 en zaterdag 26 augustus, vindt de 46ste editie van de Rollie’s Rollofeesten plaats in Rollegem. Het jaarlijks dorpsfeest brengt gratis beleving voor jong en oud. “Het is een feest voor iedereen. In de eerste plaats voor Rollegemnaren, maar ook voor mensen uit Groot Kortrijk en verder. Elk jaar verwelkomen we zo’n 1.500 bezoekers”, zegt nieuwe voorzitter Olivier Tombeur (35).

“Voor het tweede jaar op rij verwelkomen we The Big Bounce, het grootste springkastelenfestival van het land.”

Na de stortbui op donderdagavond was de overkapping van de tent ingestort, gelukkig kon die snel hersteld worden en werden gisterenavond de feesten officieel geopend. Als eerste optreden de Oost-Europese Balkanmuziek van Miljan Trio, gevolgd door coverband Hard 2 Handle en als afsluit dj Pulle. “Dit jaar bestaat het programma uit een variatie van muziekoptredens, straatacts en kinderanimatie.

Zaterdagnamiddag staat in het teken van de kinderen. Voor het tweede jaar op rij verwelkomen we The Big Bounce, het grootste springkastelenfestival van het land. Ze brengen verschillende gethematiseerde springkastelen mee, voor alle leeftijden. Er is een kids dj en Bodyshake organiseert een dansinitiatie om 17 uur. Daarnaast zijn er heel het weekend kermiskramen en foodtrucks”, aldus Olivier.

Bekende Gentse travestieshow

Nog tot 17 uur speelt de 20-koppige Groeninghe Bigband Kortrijk. Les Folles de Gand, de bekende Gentse travestieshow, viert haar 25-jarig bestaan en staat voor de 25ste keer om 17.30 uur op het podium van Rollie’s Rollofeesten. “Dat wordt enorm gesmaakt en trekt veel volk. Het is een optreden met de nodige toeters en bellen, pluimen en kostuums. Gegarandeerd veel ambiance en interactie met publiek. Later op de avond volgen zanger en accordeonist Thomas Julian, de poprock coverband Strawberry Jam en sluiten we af met dj-sets van dj Chargebuzze en niemand minder dan Michiel Cnudde.” Naast de muziekoptredens zijn er nog tal van andere activiteiten zoals een straatact van enkele lokale verenigingen.

Wereldrecordpoging kruiswoordraadsels

Op zaterdagnamiddag is er ook een wereldrecordpoging van Jean-Pierre Hoorens, gewezen voorzitter van de Rollofeesten. Hij startte in de jaren 80 met het samenstellen van zelfgemaakte kruiswoordraadsels. Tientallen jaren later heeft Jean-Pierre al zijn kruiswoordraadsels verwerkt in één groot geheel met als resultaat een kruiswoordraadsel van 30 meter lang. “Voor de allereerste keer stelt Jean-Pierre zijn huzarenstukje voor aan het grote publiek. Een aanvraag tot erkenning als wereldrecord werd reeds ingediend bij Guinness World Records”, vertelt Olivier.