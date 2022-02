Roger Dequeker (90) kwam 60 jaar naar Blasiusmaandag in Krombeke: “Feesten is zo anders geworden”

Op donderdag 3 februari valt het naamfeest van Sint-Blasius, de patroonheilige van Krombeke. Jarenlang werd hij gevierd, maar dat is nu verleden tijd. Roger Dequeker van voormalig café De Leeuwerik kwam meer dan 60 jaar elke Blasiusmaandag naar Krombeke. Maar ook dat is voorbij.

In de beeldbank Poperinge Verbeeldt duikt hier en daar nog wel eens een oude foto op van de mensenmassa die op Blasiusmaandag ferm kermis aan het vieren was in de diverse cafés die het Witsoonedorp toen nog telde. Ooit waren er meer dan 40 café’s in het kleine Krombeke, en nu is er nog amper eentje in het centrum. En voor hoelang nog? Café Hof van Vlaanderen dat tot voor twee jaar wekelijks heel wat jongere mensen kon bekoren, staat immers al twee jaar te koop. En niemand weet of het ooit nog zal verkocht worden als horecazaak.

Ook de cafés ‘t Jagershof en De Leeuwerik langs de weg tussen Krombeke en Poperinge, zijn al jaren geen café meer. Waar moeten de mensen en bedevaarders die vroeger massaal kwamen dienen voor Sint-Blasius dan naartoe voor een praatje of een plasje?

Vier winterkermissen

De tijden zijn veranderd, en die komen nooit meer terug zoals toen. Ook de oudste mannelijke inwoner van Krombeke, Roger Dequeker, kan dat alleen maar beamen.

Van de vier winterkermissen met de heiligen Sint-Antonius, Sint-Brigida, Sint-Blasius en de heilige Appolonia, blijft er niet veel meer over. Het is pure nostalgie geworden. En corona heeft er ook geen goed aan gedaan. Tot twee jaar geleden was er nog viering op Blasiusmaandag, maar sedert vorig jaar is dat ook gedaan.

“Met de feestcommissie zorgen wij nu al 35 jaar lang voor een verenigingenquiz op Blasiuszaterdag, en door het hardnekkig virus, organiseren we de quiz zelfs maar op zaterdag 26 februari, drie weken later dan gewoonlijk. Maar we blijven optimist, en we willen verder doen met de mensen die nog enige belangstelling blijven tonen”, klinkt het bij Feestcommissie Krombeke .

Tot 20 jaar geleden was het in Oostvleteren en Sint-Jan ter Biezen met Sint-Antonius, in Beveren-IJzer met Sint-Brigida, in Krombeke met Sint-Blasius en in Haringe met de heilige Appolonia altijd groot feest op de laatste maandag van de noveen. Nu is er soms al geen mis meer op de maandag van de noveen die bekend stond om te komen dienen tegen ziekten of andere”, vertelt Roger Dequeker.

“Ik groeide op in Westvleteren, en daar was geen winterheilige of winterkermis. Als jongemannen trokken we dan maar naar Toontje in Oostvleteren. Toen ik als pasgetrouwde in januari 1960 in Krombeke kwam wonen in café De Leeuwerik, genoten we al heel snel van Blasiuskermis. Ja, meer dan 60 jaar ben ik niet alleen op zondag naar de mis in Krombeke getrokken, maar zeker ook op kermismaandag en dit zowel voor Blasius als voor Sint-Jan in juni.”

Veel zien evolueren

“Ik heb het geluk om lang te mogen leven, maar ik heb zoveel zien evolueren. Vooral het feesten en onder mensen bijeen zijn, is zo heel anders geworden. Nu is er enkel nog mis op Blasiuszondag, maar hoelang gaat dat nog duren?”, blijft Roger Dequeker (90) als mannelijke ouderdomsdeken in Krombeke, heel nuchter naar die zaken kijken.

(PC)