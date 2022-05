Roeselare bruist met buurtfeesten op Dag van de Buren

Roeselare viert op vrijdag 27 mei haar Dag van de Buren. Op tal van plaatsen in de stad staat er op vrijdagavond een straat-of buurtfeest geprogrammeerd. Daisy Lowie uit de Tumulusstraat verraste haar buurvrouw Siska Verstraete ’s middags met een bezoekje van zanger Willy Sommers. Siska begeleidde dit voorjaar Daisy’s man en zijn gezin toen hij zwaar ziek was en uiteindelijk ook stierf.

Dat goeden buren belangrijk zijn bewijst het verhaal van Istvan Dics. De 59-jarige Roeselarenaar uit de Tumulusstraat werd begin dit jaar ziek en stierf in maart na een korte, hevige strijd. Tijdens die intense periode kon het gezin van Istvan volop rekenen op de steun van buurvrouw Siska Verstraete.

Warme mensen

“Ik werd in het AZ Delta en Istvan was er een van mijn patiënten, maar ook na mijn uren probeerde ik er volop te zijn voor Istvan, zijn vrouw Daisy en hun dochter Charlotte. Een simpel bezoekje of wat goede raad, ik probeerde er in die moeilijke maanden voor hen te zijn. Onze buren zijn zelf heel warme mensen. We wonen hier drie jaar en hebben een goede band met hen.”

De burenliefde voor Saskia werd enorm geapprecieerd door Charlotte en Daisy. In het kader van de Dag van Buren contacteerde Daisy de stad omdat ze vond dat haar buurvrouw wel eens in de bloemetjes gezet mocht worden voor haar inzet. Dat gebeurde vrijdagochtend letterlijk met een bos bloemen, ’s middags kreeg Siska nog onverwacht bezoek over de vloer.

Willy Sommers

Burgemeester Kris Declercq belde aan en introduceerde de Vlaamse charmezanger Willy Sommers. Die zong speciaal voor Siska een passende ‘burenversie’ van zijn hit ‘Laat de zon in je hart’.

“Ik wist van Daisy dat er bloemen zouden komen, maar dit had ik niet verwacht. Spijtig genoeg is er een triest verhaal verbonden aan dit moment, maar dat Daisy dit voor mij geregeld heeft toont aan wat voor een warme mensen hier naast ons wonen.”