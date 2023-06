Roeselare blikt terug op zonovergoten topeditie van Batjes

Het was over de koppen lopen in Roeselare dit weekend. Het begon vrijdagavond traditioneel met ‘t Vat van Rodenbach en dat lokte meteen een grote massa volk naar de Grote Markt. Ook de Kraks van Roeselare, een initiatief van deze krant, werden nog eens extra in de kijker gezet!

Met een uitgebreid en gevarieerd programma hadden de Batjes alle troeven in handen voor een groots weekend en het zomerse weer heeft dit alleen maar bevestigd.

Plein en Plons Publique

Het Polenplein was gereserveerd voor de allerkleinsten. Daar konden ze zich uitleven op verschillende springkastelen en afkoelen met een fruitproevertje. In het Noordhof vond de zesde editie plaats van Plein Publique met een aanbod van muziek, dj-sets, theater… Ook aan de kinderen werd gedacht. Die konden afkoelen in het subtropische zwemparadijs bij Plons Publique.

Muziek speelde een centrale rol tijdens deze batjes. De handelaars van de Ardooisesteenweg kozen voor een heerlijk rockabilly-sfeertje, terwijl het op de Grote Markt en het Stationsplein tijd was voor onder andere Kate Ryan, Frans Bauer, De Romeo’s en Les Truttes.

Gebeten door Roeselare

Maar ook aan lekker eten geen gebrek. Op het De Coninckplein kon je zondagmiddag proeven van het ‘Gebeten door Roeselare’-menu, een menu dat je deze zomer bij verschillende Roeselaarse chefs kan eten en in de Ardooisesteenweg kon je in de World Food Village proeven van andere culturen.

Maandag staan nog optredens gepland van onder andere Celien en Margriet Hermans, Udo, Sam Gooris en Luc Steeno. Om 22.30 uur worden de batjes feestelijk afgesloten met het vuurwerk.