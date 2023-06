Roeselare bereidt zich voor op de Godelievefeesten: “Mooi aanbod activiteiten”

Op zondag 2 juli vinden opnieuw de Godelievefeesten plaats in Roeselare. Jaarlijks brengen de feesten in het eerste weekend van juli zo’n duizend mensen samen.

De eerste zondag van juli maakt de Godelieveparochie zich opnieuw op voor de Godelievefeesten. “De feesten hebben in de eerste plaats als doel om mensen op de parochie samen te brengen, maar zorgen ook voor een mooie som om te kunnen gebruiken voor het onderhoud van de lokalen van de parochie”, vertelt Thomas Maes. “Naar analogie van vorig jaar beperken we ons terug tot een dag Godelievefeesten en niet meer het volledige weekend. We hebben gemerkt dat de opkomst niet minder is op één dag dan op twee dagen én we hebben weer een heel mooi aanbod aan activiteiten.”

Rommelmarkt

Op zondag staan er weer een heleboel activiteiten op de planning van de Godelieve parochie. “Starten doen we om 5.30 uur met onze jaarlijkse vaste waarde, de Godelieverommelmarkt. Omwille van de wegenwerken in de Gitsestraat zijn we genoodzaakt om een andere richting uit te gaan”, legt Thomas uit.

“Op het Parochieplein, de Beekstraat, Lijsterstraat, Merelstraat, Spechtendreef en Honzebroekstraat zal je talrijke kraampjes terugvinden. Wie wil, kan zich nog inschrijven door te mailen naar rommelmarkt@godelievefeesten.be.

“Alles speelt zich af op het plein voor de kerk en in de zalen Driehove en Ter Beke”

Vanaf 7.30 uur wordt opnieuw de Godelieverit georganiseerd voor sportievelingen. Inschrijven voor de rit kost drie euro en kan enkel ter plaatse in zaal Driehove. Er kan gekozen worden voor een rit van 50 of 85 kilometer.

“Verder kan de innerlijke mens versterkt worden vanaf 11.45 uur met een koude schotel aan 10 euro.” Dit dient op voorhand besteld te worden via info@godelievefeesten.be.

Animatie

In de namiddag start er om 13.30 uur de kinderanimatie met schminkstand en springkastelen en is er doorlopend een heuse speelcaravan voor de kinderen. “Om 14.30 uur kan je op de deuntjes van de Gitsy Streetband en DJ Draaimedaris genieten van een frisse pint of braadworst en om 18 uur is er een quiz. Inschrijven kan via quiz@godelievefeesten.be in ploegen van vier personen. Doorlopend is er ook de altijdprijstombola, koffie en taart, drinkgelegenheden, de Godelieveradio en zoveel meer”, besluit Thomas Maes. (MC)

Alles speelt zich af op het plein voor de kerk en in de zalen Driehove en Ter Beke. Het volledige programma is terug te vinden op www.godelievefeesten.be