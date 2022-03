Roeselaarse handelaars slaan de handen in elkaar en organiseren ‘Art & Lifestyle event’

Enkele handelaars uit de Ooststraat in Roeselare organiseren samen een nieuw lifestyle event waarin mode, kunst, interieur en lekker eten de hoofdzaak zijn. Het evenement gaat door in het autovrije deel van de Ooststraat, tijdens het laatste weekend van maart en het eerste van april.

Gedurende het weekend van 25 tot 27 maart en 1 tot 3 april is iedereen welkom tussen 14u en 18u om te proeven van art en lifestyle.

“Wij wilden wat meer belevenis in de stad brengen rond art en lifestyle. Door dit te organiseren hopen wij mensen nieuwsgierig te maken naar onze nieuwe tendensen en collecties”, vertelt Nele Devos van 101 interiors.

Nieuwe tendensen

Het concept van het evenement is duidelijk: nieuwe modes en tendensen aan het publiek laten zien. Natuurlijk is het veel meer dan dat. Er wordt een modeshow georganiseerd, waar men terwijl kan genieten van een drankje en wat borrelhapjes. De muziek zal worden verzorgd door een DJ. De autovrije zone van de Ooststraat wordt omgetoverd in een gezellige sfeer met veel ambiance.

Kunstenaars Gust Holvoet en Pat Vandoorne, Taxidermie Elsje Hendryckx, veilinghuis Kiggen en handelaars Ti Belle’s, MAXIM’s Fashion, Artisjok-Aubergine en 101 interiors slaan allemaal samen de handen in elkaar om ‘Art & Lifestyle’ te organiseren.

De catering zal worden voorzien door DOT.Events en Anneke Coppens zorgt voor het nodige beeldmateriaal.

vzw Hope for Children

Ook Wheels & Candy, gevestigd in de Ooststraat, neemt deel aan het event. In samenwerking met iSkate Izegem-Roeselare, zet Wheels & Candy op de laatste zondag een parcours op poten doorheen de Roeselaarse straten. Tevens kunnen bij Wheels & Candy duotrappers worden gehuurd.

Vijf procent van de opbrengst gaat daarna integraal naar vzw Hope for Children. Op die manier steunen ze kinderen in armoede.