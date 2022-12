Roeselaars Kamerkoor pakt uit met klassevol kerstconcert

Op tweede kerstdag zorgt het vierstemmig Roeselaars Kamerkoor in de St.-Michielskerk onder leiding van Kevin Hendrickx voor een klassevol kerstconcert. Deze ode aan het kindje Jezus kreeg als welluidende titel ‘das Neugeborne kindelein’ mee en baant zich een weg door de Duitse barok.

De Roeselaarse sopraan Hilde Coppé, bariton Kris Belligh en een uitgelezen barokensemble zorgen voor de muzikale ondersteuning. “In het post-coronatijdperk is dit ons eerste volwaardige concert in eigen beheer ten voordele van het goede doel”, aldus voorzitter Ann Sarre.

“Heel veel kerstconcerten hebben wij nog niet op ons conto omdat we meestal de focus leggen op ons passieconcert. Toen we nog in de kapel van Sint-Idesbald repeteerden, gaven we ooit wel een concert voor de broeders, die daar toen huisden.” Volgens Ann hebben veel mensen na de pandemieperikelen echt wel behoefte aan een mooi en gezellig muziekgebeuren. “Het is de ideale periode om mensen samen te brengen, niet alleen in familieverband maar ook op andere vlakken. Zelf kan ik daar enorm van genieten.”

Barokperiode

Het Roeselaars Kamerkoor brengt voor de gelegenheid kerstmuziek van de late 17de- en begin 18de eeuw. “Ons repertoire situeert zich midden in de barokperiode die op dat moment veel ontwikkelingen onderging door bekende componisten als Telemann, Bach en Buxtehude. ‘Das Neugeborne kindelein’ is een cantate van die laatste, ideaal om als titel te fungeren voor ons concert.”

“We zijn dankbaar om terug samen te kunnen werken met Kris Belligh, een vrij jonge bass-bariton, die solist was bij Schumann, en Hilde Coppé die al heel wat muzikale hoogtepunten op haar naam heeft. Zij verzorgen de aria’s tussen de verschillende cantates. De samenwerking met onze nieuwe dirigent verloopt uitstekend”, zegt Ann. “Kevin is een heel muzikaal iemand met een duidelijke visie.”

Uitdagingen

Het RKK telt ongeveer dertig vaste leden van verschillende leeftijden waardoor ze een evenwichtige groep zijn, die elkaar op allerlei vlakken aanvult. “Je kunt ons natuurlijk niet vergelijken met een pop- of jazzkoor. We leggen ons vooral toe op het klassieke werk. Zelfs daarvoor kunnen we tegenwoordig ook jonge mensen nog warm maken.” In de nabije toekomst staat dit koor verschillende uitdagingen te wachten.

“In het voorjaar brengen we vier uitvoeringen van de Johannespassie en de bekende bass-bariton Werner van Mechelen vroeg ons om in december 2024 het Weinachtsoratorium van Johan Sebastian Bach te brengen. Een uniek concert waarbij we uitzonderlijk alle zes cantates zullen uitvoeren. Ook cultuurtempel De Spil is voor dit gebeuren één van de locaties.”

Net zoals tijdens de passieconcerten doet de Coalitie van mensen van goede wil een extra inspanning om het goede doel ‘De Kerit’ te steunen. Een vrijwilligersorganisatie die mensen in armoede, die door de mazen van het sociale vangnet vallen of de weg naar de professionele hulpverlening niet vinden, een hart onder de riem steekt.

