Rodenbachfeesten palmen centrum Roeselare in op autoloze zondag

De eerste editie van de Rodenbachfeesten lokte vooral op zondagmiddag volk naar het stadscentrum. Jong en oud genoot er van verschillende acts in het Noordhof, op de Grote Markt of in het Klein Seminarie. Inmiddels besliste de stad volgend jaar graag een vervolg te breien aan de Rodenbachfeesten.

De Rodenbachfeesten palmden dit weekend het centrum van Roeselare in. Op zaterdag was het aantal bezoekers, mede door het regenweer, beperkt, maar op autoloze zondag zakte er toch heel wat volk af naar het hart van Roeselare. Terwijl bezoekers aan het Noordhof in de Tuin der Lusten konden genieten van verschillende verrassende optredens, begaven zich ook heel wat gezinnen naar het Klein Seminarie of de Grote Markt.

Spectaculaire acrobatie-act

Op die laatste locatie toonden de artiesten van Collectif Malunés zich van hun beste kans. Zij betrokken heel wat omstaanders bij hun spectaculaire acrobatie-act. Onder andere Roeselarenaar Bart Viaene hielp een handje. “Een tof initiatief. Samen met onze dochter Nel zijn we al lang geweest in het Klein Seminarie. We merken dat zowel jong als oud geniet van de Rodenbachfeesten.”

Roeselarenaar Thomas Tersago trok met zijn gezin door het stadscentrum. “Ik was benieuwd naar de graffiti die tijdens het streetartfestival werd aangebracht aan de VMS, maar op weg daar naar toe stopten we toch even voor het optreden op de Grote Markt. De Rodenbachfeesten vormen een leuke gezinsactiviteit op zondagmiddag.”

Roeselarenaar Mark Blockeel ging zaterdag een kijkje nemen in het Noordhof en trok zondagmiddag het stadscentrum in. “Door het regenweer was er op zaterdag weinig volk, maar gelukkig zijn de weergoden de organisatie op zondag beter gezind. Ik vind het concept alvast heel leuk, een beetje verglijkbaar met de Groote Stooringe. De Rodenbachfeesten bieden toegankelijke cultuur voor iedereen.” De voorbije dagen doken ook heel wat muurschilderijen op.

Lego

Langs de Gasstraat kregen kinderen zelf de kans om de gaten in de muur naast de spoorweg te vullen met Legoblokjes. “Als Legofan is dit een leuke start van onze toer door het stadscentrum”, aldus de jonge Arthur Rigole. Bij het stadsbestuur kijkt men alvast tevreden terug op de eerste Rodenbachfeesten.

“Er komt een vervolg. We merken dat de scholen ook nog willen inzetten op de naambekendheid van Albrecht Rodenbach. Zo stelde het Klein Seminarie al voor om ook een muurschilderij op een van hun muren aan te brengen. Met de festiviteiten zelf willen we volgend jaar nog extra de figuur Albrecht Rodenbach in de kijker zetten”, aldus schepen van cultuur Mieke Vanbrussel (CD&V).