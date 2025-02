Rockfestival Ratrock stopt en… herrijst: “We gaan door met een nieuw concept”

Sinds enkele dagen circuleert er op sociale media een speciale affiche met een rattenkop. De tekst luidt: ‘KING RAT IS DEAD! R.I.P. RATROCK. New concept: update coming soon!!’ Reden? De stuurgroep besliste om met het Harelbeekse rockfestival Rat Rock in de gekende formule te stoppen.

Op de tekst onder de affiche staat te lezen: “Na een grondige brainstorm (met veel tellen en rekenen!) heeft vzw Rat – met pijn in het hart – beslist om met Ratrock in de gekende formule te stoppen. Maar niet te lang getreurd… We gaan door met een nieuw concept waar Ratrock-minded muziek centraal blijft staan.”

De affiche die op Facebook verscheen. © Facebook Ratrock Music Festival Harelbeke

Hiervoor kiezen ze nog steeds voor de Schipstraat in Harelbeke als locatie en dezelfde datum zoals gewoonlijk namelijk het weekend van Harelbeke Feest!/Harelbeke Kermis, dit jaar op 19 en 20 september.

“Daarnaast spelen we met het idee om doorheen het jaar cluboptredens te organiseren. En ook de medewerking aan het MAF-festival zouden we graag blijven doen. Dus, enthousiaste vrijwilligers zijn zeker nog steeds meer dan welkom voor onze evenementen. Meer info volgt… Stay tuned”, staat er nog te lezen.

Divers publiek

Wat begon met vier groepen en een podium groeide uit tot een van de grootste gratis festivals in Vlaanderen. Alles begon in januari 2003, toen een aantal mensen uit verschillende jeugdbewegingen de handen in elkaar sloegen om Ratrock te organiseren. “Uitgangspunten waren een gratis festival met betaalbare drank en goede, originele muziek”, zegt Lieven Vandycke, bestuurslid van het eerste uur.

De affiche vermeldde toen Red Zebra, Two Russian Cowboys, Traffic Jam en Surf ’n Turf. “Het publiek was toen divers en dat is altijd zo gebleven. Punkrockers, jonge gezinnen, toevallige voorbijgangers en muziekliefhebbers kwamen graag terug. Net zoals het publiek, was ook het genre dat Ratrock bracht, een bonte mix van stijlen: punk, elektro, ska, metal en rock”, zegt bestuurslid Minda Decock.

Op 16 september 2023 zette de organisatie een festival neer met twee podia en twaalf groepen naar aanleiding van hun twintigste verjaardag. “Top of the bill was Buzzcocks. We hadden toen eveneens een band die na veertig jaar opnieuw exclusief op Ratrock samenkwam: met name Vergoane Glorie”, zegt Frederik Bossuyt, voormalig trekker van Ratrock en huidig directeur/beleidsmedewerker Cultuur van Cultureel Centrum Het Spoor.”