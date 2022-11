Rock Plus strikt bijna duizend feestvierders

De twintigste editie van Rock Plus was meer dan een schot in de roos. Zowat 850 aanwezigen gingen uit de bol op tal van Vlaamse artiesten.

Rock Plus kon omwille van de coronapandemie al twee jaar niet plaatsvinden. Maar een nieuwe uitgave maakte het gemis dubbel en dik goed.

Liefst 850 feestneuzen gingen uit de bol in zaal Zomerloos op artiesten als Laura Lynn, Luc Steeno, Herbert en Willy Sommers, met Paul Bruna als presentator.