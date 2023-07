Rock Petrol verwelkomt opnieuw oldtimers en rockbands in Wingene: “Langskomen met oude bolide is de boodschap”

Ooit begon het met een klein ideetje om twee passies te combineren: oldtimers en rockmuziek. Intussen is Rock Petrol een vaste waarde geworden op de laatste zondag van juli. De Verrekijker in Wingene wordt op zondag 30 juli dan ook opnieuw het walhalla voor de rock- en oldtimerliefhebbers.

Na corona verhuisde Rock Petrol van het parochiaal centrum naar De Verrekijker in Wingene, in 2021 nog in een lightversie, maar vorig jaar voor het eerst met volle gas. “Het was dan ook een topeditie”, vertelt organisator Kevin Truyaert. “Het mooie weer, de vele oldtimers en onze ongelooflijke headliner brachten waanzinnig veel volk op de been.”

Oude bolides

Dit jaar blijft het concept dan ook ongewijzigd. De parking naast De Verrekijker ontvangt vanaf 12.30 uur oldtimers in alle kleuren en vormen tijdens een meeting. “Naast wagens blijven ook oude motoren meer dan welkom. Niemand hoeft zich in te schrijven, gewoon langskomen met de oude bolide is de boodschap”, geeft Kevin mee. “Voor elke eigenaar staat trouwens weer een goodiebag te wachten.”

Voor of na het bezichtigen van de oldtimers kan je genieten van een hapje of een drankje. “Ons eigen biertje de Petrol zal er natuurlijk ook geschonken worden. Voor de kinderen staan er een springkasteel en ijskar klaar en er is kindergrime. Voor de geïnteresseerden zal er trouwens voor het eerst een stand zijn rond Vespaverhuur. Een klein extraatje is dat, het valt een beetje buiten ons concept, maar we vinden het wel heel leuk.”

Oldschool rock

Vorig jaar was er voor het eerst ook buiten muziek te horen, op het terrein van de oldtimermeeting. Dat bleek aan te slaan, want het team van Rock Petrol herhaalt dit door de rockabillyband The Billygoat Riders een podium te geven.

In De Verrekijker staan de rockbands dan weer op het podium. “We gaan steeds op zoek naar oldschool bands en ook nu hebben we een fantastische headliner kunnen strikken, namelijk Raven”, vertelt Tom Allert. “Raven is een Britse band die zijn strepen al meer dan verdiend heeft. Ze toerden eerder al met de broertjes Gallagher en Metallica. Daarnaast staan ook Mind Wolf en Promise Down uit eigen land geprogrammeerd, en de buitenlandse bands Zoë en Snakebite.” De eerste band gaat van start om 14 uur.

“We willen Rock Petrol graag gratis houden”

Rock Petrol blijft ook voor deze zevende editie helemaal gratis. “Dat kunnen we enkel bereiken dankzij onze vele sponsors”, aldus Eddy Truyaert. “We willen het echt graag gratis houden voor iedereen, dat is nu eenmaal het concept van Rock Petrol.” (Lien Depauw)