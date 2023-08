Rock aan station gaat voortaan door het leven als ‘De Stoasje RO(C)K’T’:“Traditie niet laten verwateren”

Al vele jaren werd het startschot van de Wieltjesfeesten in Menen gegeven met een stevig rockprogramma op vrijdag aan het station, nét voor het wieltjesweekend zelf. Even zag het er beroerd uit, maar Lorenzo Naert van café Cosmopolite schoot ter hulp.

De bezieler achter dit jaarlijkse evenement was muziekfanaat en cafébaas Dirk Minne. Hij stond vroeger al aan de wieg van Grensrock Menen en leerde ‘zijn’ volk rockbands kennen die ze misschien nooit zouden gezien hebben. Velen vonden de weg richting de Wahistraat waar Dirk sinds 1990 zijn rockprogrammatie jaar in, jaar uit gratis aan de straatkant van zijn café Dixie voorstelde. Dirk besloot echter dit jaar om van zijn dikverdiende pensioen te genieten waardoor de toekomst van deze legendarische ‘Rock aan het Station’ op de helling kwam te staan. Vriend en collega Lorenzo Naert van café Cosmopolite schoot ter hulp.

Feestje

“Dirk heeft dit al méér dan dertig jaar georganiseerd en ik vind toch wel dat dit ‘feestje’ moet blijven verder bestaan. Daarom besloot ik om dit jaar de fakkel over te nemen. Ik kan me niet echt herinneren dat deze festiviteit ooit een naam had. Ik zal het dan maar vanaf vandaag ‘De Stoasje RO(C)K’T! noemen”, lacht Lorenzo. Het is ook nog niet zeker dat café Dixie een nieuwe overnemer zal vinden en nog minder dat de nieuwe cafébaas zo een evenement zou willen of kunnen organiseren. “Het is inderdaad niet van de poes om zoiets groots op poten te zetten. Er stonden elk jaar maar liefst drie bands op het podium, bij de dienst feestelijkheden moest dit telkens opnieuw aangevraagd worden, de straat was steeds veilig afgezet, enz… Gelukkig heb ik al genoeg ervaring qua organisatie van zulke optredens, zoals mijn jaarlijkse Stoatsie Fjeste met alsook een podium met enkele muziekgroepen. Ik werk graag samen met Jurgen Vandewalle die voor mij telkens weer de meest toepasselijke bands weet te vinden”, vertelt Lorenzo.

Laagdrempeligheid

Het podium zal dit jaar wel op een andere plaats staan. “De optredens zullen eerder plaatsvinden hier aan mijn café in de Stationsstraat. Voor mij is dit ook logischer en veel gemakkelijker om het overzicht te houden en vooral om mijn drank en koelkasten dichtbij te hebben”, aldus Lorenzo. De programmatie dit jaar zal meer uiteenlopend zijn, muziek voor ieders smaak, zeg maar.

“We willen het accent leggen op de laagdrempeligheid en het bereiken van een divers doelpubliek. Zo starten we op vrijdag 1 september om 18.40 uur met de MG Brothers, wereldbekend in Menen en omstreken. Marc en Gino zullen, naast een nieuwsgierig publiek, ook nog lokale muziekliefhebbers meetrekken. Drummer Gino zal nog maar pas terug zijn van een heuse Braziliaanse drumshow”, weet Lorenzo.

Turbo Alive Band

“Alvast een dikke merci aan Lorenzo om aan ons te denken als opener van deze nieuwe ‘De Stoasje RO(C)K’T! editie. Met de MG Brothers spelen we als het ware elk genre maar vrijdag gaan we vooral ons steviger repertoire aansnijden. Het is een zege voor iedereen die jaarlijks uitkijkt naar deze optredens dat Lorenzo deze taak over wil nemen, chapeau”, zegt Marc Vermeersch. Daarna is het de beurt om 20.40 uur aan de The Servants, een Nirvana coverband, en om 22.20 uur, als laatste band de Turbo Alive Band, die een ode brengt aan de muziek van dé Kortrijkse volkszanger en held Johny Turbo. DJ DiM zal het feest met zijn adequate draaitafels volwaardig afsluiten.

“Het is een traditie die we niet willen zien verwateren. Mocht er in de toekomst niemand dit willen overnemen, dan zal ik daar met veel plezier wel mijn schouders onder zetten, geen probleem. ‘De Stoasje RO(C)K’T! zal als vanouds geheel gratis zijn en iedere muziekfanaat en muziekfanaat in spé zal op 1 september meer dan welkom zijn”, besluit Lorenzo. (Nicolas Verhaeghe)