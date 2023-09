Robin Derycke wint kermistijdrit

Wielertoeristenclub De Pollepeltrappers organiseerde naar aanleiding van de jaarlijkse kermis in Reninge een tijdrit voor inwoners van Lo-Reninge en leden van de plaatselijke wielertoeristenclubs De Pollepeltrappers en Julius Caesar. Ook enkele niet-inwoners mochten deelnemen in een afzonderlijke categorie. Robin Derycke won de wedstrijd. Hij legde het parcours van om en bij de 10 kilometer af in een tijd van 14 minuten en 23 seconden met een gemiddelde snelheid van net geen 45 kilometer per uur. De tweede plaats was voor Sam Depoorter. Het brons ging naar David Haerynck. Aarke Vangheluwe was de beste bij de dames. Aan de tijdrit namen 30 sportievelingen deel. De jongste was 11 jaar, de oudste 62. (KVCL/gf)